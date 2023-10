Grêmio “Grêmio não é favorito”, diz Renato Portaluppi sobre o Grenal deste domingo

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2023

O treinador evitou abraçar o peso de favorito

Às vésperas do clássico Grenal, o técnico Renato Portaluppi concedeu entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho para projetar o clássico deste domingo (8). O treinador destacou que o Grêmio não é favorito, apesar do momento do rival, e falou sobre a preparação para a partida.

Mesmo com a eliminação do maior rival na Libertadores da América, Renato garantiu que o Grêmio não entra como favorito para o clássico, pois neste tipo de jogo, tudo se equilibra.

“Importante é o que cada time fizer dentro de campo. Não tem favorito. Grenal é Grenal. Não é favorito, não. Independente da posição. Um pode estar lá em cima e outro lá embaixo. É uma oportunidade de recuperar a confiança do torcedor. Estão em situação delicada”, disse Renato.

Renato vai reencontrar o técnico Eduardo Coudet neste domingo. Em sua primeira passagem pelo Inter, o argentino foi embora sem vencer um Grenal. Apesar do histórico ser favorável, o técnico gremista foi cauteloso.

“No outro lado da moeda, é uma grande chance deles se recuperarem vencendo o Grenal. Importante é o que cada time fizer dentro de campo. Sobre tirar proveito, isso já conversei com meu grupo”, disse o comandante gremista.

Grêmio e Inter se enfrentam neste domingo, às 16h, no Beira-Rio. O jogo será pela 26ª rodada do Brasileirão.

2023-10-06