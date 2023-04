Porto Alegre Guarda Municipal de Porto Alegre começa a usar drones térmicos para coibir crimes em parques

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2023

Os equipamentos podem identificar movimentações suspeitas nos pontos mais remotos dos espaços públicos Foto: Divulgação Os equipamentos podem identificar movimentações suspeitas nos pontos mais remotos dos espaços públicos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Guarda Municipal de Porto Alegre começa a utilizar, nesta segunda-feira (3), drones térmicos para o monitoramento noturno dos parques da cidade. Os equipamentos, adquiridos por meio do projeto POA Segura, podem identificar movimentações suspeitas nos pontos mais remotos dos espaços públicos.

Inicialmente, dois drones serão utilizados para sobrevoar os parques Farroupilha (Redenção) e Marinha do Brasil. Os pilotos integram as guarnições que já realizam, diariamente, o patrulhamento desses espaços.

“A realidade dos parques não é diferente da encontrada nas ruas e, nesses locais, a vegetação pode impedir a visualização de um eventual crime. O uso da tecnologia é fundamental para a redução gradual dos índices, tendo como ponto central o Ceic, que é o nosso Centro Integrado de Comando”, afirmou o secretário municipal de Segurança, Alexandre Aragon.

O voo de instrução dos drones térmicos, que permitiu verificar a viabilidade da utilização dos equipamentos, ocorreu no dia 26 de março, durante o Baile da Cidade, na Redenção. A avaliação é de que os drones facilitam as abordagens, pois são menos visíveis do que as viaturas e retardam a fuga de suspeitos.

“Os drones qualificam muito o trabalho dos guardas, sendo um importante recurso que volta a ser utilizado para garantir a segurança dos cidadãos. Estamos preparados para fazer o melhor uso possível dos equipamentos, que já haviam sido muito úteis no período da pandemia”, ressaltou o comandante da Guarda Municipal de Porto Alegre, Marcelo Nascimento.

2023-04-03