Por Redação O Sul | 3 de abril de 2023

Devido aos trabalhos, há constante presença de trabalhadores e máquinas na pista Foto: Raphael Nunes/EGR Devido aos trabalhos, há constante presença de trabalhadores e máquinas na pista. (Foto: Raphael Nunes/EGR) Foto: Raphael Nunes/EGR

Os motoristas devem ficar atentos para obras e intervenções em dez estradas administradas pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) nesta semana. Até sexta-feira (7), serão realizados diferentes trabalhos, incluindo a construção de viaduto e rotatória, reparos localizados, manutenção e reciclagem no pavimento e sinalizações, roçadas, limpeza de margens, desobstrução de valas e bueiros e tapa-buracos.

Diante da constante presença de trabalhadores e máquinas na pista, a EGR pede aos condutores para redobrarem a atenção e respeitarem a sinalização e os limites de velocidade, especialmente nos pontos em que ocorrerão interrupções no fluxo de veículos.

Na região dos vales do Taquari e do Rio Pardo, o cronograma de obras prevê a construção da rotatória no quilômetro 27 da RSC-453, em Lajeado. Nesta semana, prossegue a terraplanagem do local. A EGR também dá continuidade na recuperação asfáltica dos quilômetros 76 e 78 da ERS-130, em Arroio do Meio, além dos serviços de roçada do quilômetro 80 ao 70, entre Arroio do Meio e Lajeado. Os trabalhos de roçadas e limpeza das margens ocorrem na ERS-129, do quilômetro 82 ao 105, entre Muçum e Dois Lajeados.

Nos vales do Sinos e do Paranhana, as equipes trabalham na manutenção do pavimento na ERS-239, do quilômetro 54 ao 64, entre Taquara e Rolante, e em melhorias na sinalização horizontal e vertical, do trecho entre o quilômetro 13, em Novo Hamburgo, e o quilômetro 52, em Taquara. A EGR também executa serviços de roçada e limpeza das margens da ERS-239, do quilômetro 30 ao 40, entre Sapiranga e Nova Hartz.

Nas estradas da Serra, as atenções estão voltadas à construção do viaduto localizado no quilômetro 36 da ERS-115, próximo ao acesso com a ERS-373 e com a Avenida do Trabalhador, em Gramado. As equipes trabalham na conclusão da concretagem dos blocos de fundação nos dois lados da rodovia. Na ERS-235, as equipes trabalham na manutenção do pavimento nos quilômetros 54 ao 64, em São Francisco de Paula, e na conservação rotineira por meio das roçadas e das limpezas das margens na ERS-466, do quilômetro zero ao 7, em Canela, na ERS-115, do quilômetro zero ao 27, entre Taquara e Gramado, e na RSC-453, do quilômetro 96 ao 65, entre Garibaldi e Westfália.

Nas regiões do Alto Uruguai e da Produção, a EGR trabalha na manutenção do pavimento da ERS-135 no segmento entre os quilômetros zero e 5, em Passo Fundo. Também ocorrem trabalhos de roçadas, entre os quilômetros 55 e 72, entre os municípios de Getúlio Vargas e Erechim.

Na Região Metropolitana e no Litoral, a EGR executa a pintura do trecho entre os quilômetros 24 e 33 da ERS-040, em Viamão.

2023-04-03