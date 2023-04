Política Lula diz que ministros vão realizar anúncios na próxima segunda-feira, no marco dos 100 dias

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2023

Presidente afirmou que a ideia é elaborar "plano de trabalho para depois dos 100 dias" com discussão sobre investimentos em áreas Foto: Divulgação Presidente afirmou que ideia é elaborar "plano de trabalho para depois dos 100 dias" com discussão sobre investimentos em áreas como indústria, agrícola e ciência e tecnologia Foto: Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que, na próxima segunda-feira (10), no marco de 100 dias de seu governo, haverá uma reunião ministerial em que seus ministros farão anúncios de novas medidas.

“Na próxima segunda-feira, dia 10, vamos ter a reunião dos 100 dias de governo em que vamos não só fazer a avaliação daquilo que conseguimos recuperar para colocar em funcionamento”, declarou durante abertura da reunião com seu gabinete de ministros nesta segunda-feira (03).

O petista afirmou que “já recuperamos quase todas as políticas sociais que existiam nesse país e haviam sido desmontadas no governo anterior”. “Na próxima segunda-feira, ao fazer uma avaliação dos 100 dias, vamos anunciar o que vamos fazer para frente porque os 100 dias vão fazer parte do passado”, disse Lula.

“A gente vai discutir o que vamos fazer do ponto de vista do investimento na área industrial, agrícola, de ciência e tecnologia. Tem muita coisa para investir, sobretudo na área de infraestrutura”, completou, chamando o anúncio da semana que vem de “plano de trabalho para depois dos 100 dias”.

Neste domingo (02), uma pesquisa divulgada pelo Datafolha apontou que o número de brasileiros que dizem acreditar em uma piora da economia nos próximos meses aumentou em março – o primeiro levantamento feito após o início do governo Lula.

“Estou convencido de que o país vai dar um salto de qualidade. Não concordo com as avaliações negativas, do quanto o PIB [Produto Interno Bruto] vai crescer, [por exemplo]. Eu acho que a gente vai crescer mais do que os pessimistas estão prevendo. E vai depender muito da disposição do governo”, declarou o presidente nesta segunda-feira.

A reunião ministerial desta segunda-feira contou com a presença dos ministros da área econômica para discutir o setor produtivo.

