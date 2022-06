Porto Alegre Guarda Municipal de Porto Alegre prende homem por furto de fios na Cidade Baixa

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ao ser flagrado, o suspeito ainda tentou fugir de bicicleta, mas acabou sendo capturado. Foto: PMPA/Divulgação Ao ser flagrado, o suspeito ainda tentou fugir de bicicleta, mas acabou sendo capturado. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

A Guarda Municipal de Porto Alegre prendeu em flagrante um homem tentando furtar os fios da rede elétrica na Travessa do Carmo, no bairro Cidade Baixa. A prisão ocorreu por volta das 5h desta terça-feira (21).

O crime foi flagrado pelos agentes do Centro Integrado de Comando de Porto Alegre (Ceic), através do sistema de câmeras de videomonitoramento. Em seguida, a guarnição mais próxima foi acionada para efetuar a prisão. Ao ser flagrado, o suspeito ainda tentou fugir de bicicleta, mas acabou sendo capturado.

Um alicate utilizado para tentar cortar os cabos elétricos também foi apreendido. “Com o auxílio do sistema de câmeras conseguimos efetuar mais uma prisão na região central. Os recursos tecnológicos auxiliam e agilizam, cada vez mais, a atuação das forças de segurança no combate à criminalidade”, destacou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento.

Uma equipe da CEEE Equatorial já iniciou os trabalhos de reparo na rede. Um cabo energizado que havia caído na calçada também foi recolhido.

Depois de ter sido encaminhado para área judiciária, o suspeito de 28 anos foi autuado em flagrante por furto qualificado.

Patrulha reforçada

Para frear os ataques à rede elétrica, a prefeitura está intensificando as rondas e patrulhas em pontos estratégicos da cidade, em praças e parques e investindo em redes subterrâneas de energia. Além disso, os órgãos de segurança e fiscalização também integram a força-tarefa com as polícias do Estado.

Monitoramento

Construído em 2012, o Ceic já reúne diversas secretarias e órgãos da prefeitura e dispõe de uma central tecnológica com mais de 2,2 mil câmeras externas e internas, que monitoram os mais diversos locais públicos de Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre