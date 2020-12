Porto Alegre Guarda Municipal detém pichadores no Largo dos Açorianos, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Ato de vandalismo foi flagrado pelas câmeras do Centro Integrado de Comando da Capital. Foto: Reprodução Ato de vandalismo foi flagrado pelas câmeras do Centro Integrado de Comando da Capital. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Dois pichadores foram flagrados pelas câmeras de vigilância do Ceic (Centro Integrado de Comando da Capital ) na madrugada deste sábado (5) vandalizando a ponte de pedra no Largo dos Açorianos, um dos monumentos mais tradicionais de Porto Alegre. Os dois foram detidos por agentes da Guarda Municipal e encaminhados para registro de ocorrência. Há uma semana, uma mulher foi detida tentando pichar o mesmo local.

A ponte de pedra foi revitalizada e entregue em agosto de 2019 após mais de três anos de obras. O empreendimento no Largo dos Açorianos custou R$ 5,4 milhões aos cofres públicos. Desde a reinauguração, o local se tornou alvo frequente de vândalos. No fim do ano passado, chegou a receber uma nova pintura, com tinta antipichação, devido à reincidência do problema. A área tem 18 mil metros quadrados.

A obra foi executada com recursos do Fundo Pró-Defesa do Meio Ambiente. O lugar conta agora com qualificação paisagística, iluminação cênica, paraciclos, passeio público de concreto, esplanadas, queda d’água, fontes de jatos de água, lixeiras, piso podotátil, arquibancadas, bancos em concreto, iluminação pública e resgate do patrimônio histórico, com a exposição dos pilares da ponte de pedra.

A previsão inicial era que a revitalização fosse realizada em 270 dias, mas houve necessidade de obras não previstas no projeto, como interferências em redes subterrâneas do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) e da rede de alta tensão da CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica). Uma nova alteração no cronograma se deu pela análise de todos os contratos vigentes. Ao todo, foram emitidas nove notificações, inclusive para cumprimento do prazo previsto pela empresa executora da obra.

Porto Alegre tem cerca de 600 praças e seis parques disponíveis para adoção por empresas ou pessoas físicas. Em dezembro de 2019 a OAB-RS (Ordem dos Advogados do Brasil) e a Caixa de Assistência dos Advogados adotaram o espaço do Largo dos Açorianos e poderão renovar o termo por igual período.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre