Porto Alegre Guarda Municipal dispersa aglomerações na Padre Chagas e Cidade Baixa

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

Nas últimas semanas a Guarda Municipal também interditou uma série de bingos. Foto: Divulgação/PMPA/Arquivo Nas últimas semanas a Guarda Municipal também interditou uma série de bingos. (Foto: Divulgação/PMPA/Arquivo) Foto: Divulgação/PMPA/Arquivo

Os agentes da Guarda Municipal atenderam denúncias de aglomerações durante a noite de sexta-feira (11). Os pontos da cidade vistoriados e com aglomerações dispersadas foram as ruas Fernando Machado, esquina da Lima e Silva com a República, esquina da República com José do Patrocínio, na Cidade Baixa, e Padre Chagas, no Moinhos de Vento, onde mais de 200 pessoas estavam ao longo da via. Dois estabelecimentos comerciais foram autuados por desacordo com os decretos municipais gerando aglomerações e filas externas, um localizado na Cidade Baixa e o outro na Padre Chagas .

Durante o patrulhamento de rotina à noite pelas escolas e parques da cidade, os agentes da Guarda Municipal prenderam um homem roubando fios de energia elétrica da escola Aramy Silva, localizada no bairro Camaquã. Ele foi autuado em flagrante por furto e encaminhado à Cadeia Pública.

Nas últimas semanas a Guarda Municipal também interditou uma série de bingos.

