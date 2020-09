Porto Alegre Fiscalização interdita quinta casa de bingo em Porto Alegre desde início da pandemia

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2020

Agentes da Guarda Municipal encontraram cerca de 40 pessoas no local, entre clientes e funcionários. Foto: Anselmo Cunha/PMPA Agentes da Guarda Municipal encontraram cerca de 40 pessoas no local, entre clientes e funcionários. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

Os agentes da Guarda Municipal interditaram mais um bingo na tarde desta terça-feira (8). Este, localizado no Centro Histórico, já é o quinto estabelecimento fechado desde março, quando começou a pandemia do novo coronavírus.

Cerca de 40 pessoas, entre funcionários e clientes, estavam no local no momento da operação. Todos foram encaminhados para a 17ª Delegacia de Polícia. Os agentes chegaram até o local, na rua Marechal Floriano Peixoto, no Centro de Porto Alegre, depois de denúncia feita pelo telefone 153.

No domingo (6) outro estabelecimento que funcionava como bingo, localizado no bairro Nonoai, na zona Sul, foi fechado. Dez pessoas estavam no local.

No último dia 2 a Guarda Municipal também interditou um bingo localizado na rua Tupinambá, zona Norte de Porto Alegre. Cerca de 80 pessoas estavam no local.

Além de se tratar de atividade ilícita, as casas atuavam em desacordo com o decreto municipal referente à Covid-19. As ocorrências foram encaminhada para a Polícia Civil.

