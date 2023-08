Polícia Guarda Municipal prende dois criminosos após assalto no Parque da Redenção, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2023

Os bandidos, de 33 e 46 anos, foram capturados depois que os agentes ouviram gritos de pedido de socorro vindos do parque Foto: Divulgação/PMPA Os bandidos, de 33 e 46 anos, foram capturados depois que os agentes ouviram gritos de pedido de socorro vindos do parque. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: Divulgação/PMPA

A Guarda Municipal de Porto Alegre prendeu, no início da manhã deste domingo (6), dois criminosos que assaltaram um jovem no Parque da Redenção.

Os bandidos, de 33 anos e 46 anos, foram capturados depois que os agentes ouviram gritos de pedido de socorro vindos do parque, enquanto faziam um patrulhamento de rotina na avenida João Pessoa.

A vítima relatou que foi abordada por dois homens que anunciaram o assalto e retiraram seus pertences. Depois, a dupla correu para uma vegetação próxima, porém, o rapaz assaltado foi atrás e conseguiu alcançar um dos ladrões. A guarnição vistoriou o entorno do local da ocorrência e encontrou o outro assaltante, que foi reconhecido pela vítima.

“A integração entre as guarnições de ronda e a população, com apoio das denúncias, vem demonstrando êxito nas ações. Além disso, os patrulhamentos de rotina e as operações frequentes colaboram com a maior rapidez no combate à criminalidade”, afirmou o secretário interino de Segurança da Capital, Gelson Guarda.

Os cidadãos podem auxiliar as forças de segurança informando ações suspeitas por meio dos telefones 153 e 156 ou pelo aplicativo 156+POA. Os serviços são gratuitos e funcionam 24 horas por dia.

