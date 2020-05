Porto Alegre Guarda Municipal registra 338 denúncias de aglomerações desde o início da pandemia em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

Guarda Municipal tem orientado a população sobre os perigos de aglomerações Foto: Antônio Maciel/PMPA

De 15 de março a 2 de maio, agentes da Guarda Municipal de Porto Alegre registraram 338 atendimentos a ocorrências de aglomerações. Somente em abril, foram 230 denúncias de pessoas que ligaram para os telefones 153 ou 156 para informar aglomerações em praças e parques, por exemplo.

Foram registradas no mês passado 147 denúncias a mais do que em março. A prefeitura alerta que o convívio social não está proibido, mas recomenda que as saídas para atividades não essenciais, como frequentar parques e praças, sejam feitas com cuidado.

Desde a chegada da pandemia em Porto Alegre, a Guarda Municipal vem trabalhando junto com diversas secretarias na fiscalização do cumprimento dos decretos municipais, de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (04) pela prefeitura.

