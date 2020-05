Rio Grande do Sul Universidade Federal de Santa Maria começa a realizar testes para detectar o coronavírus

Por Redação O Sul | 2 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Inicialmente, serão feitos 150 exames por dia Foto: Reprodução Inicialmente, serão feitos 150 exames por dia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A partir desta segunda-feira (04), a UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) passa a realizar exames para a Covid-19 no campus do município. A estimativa é de que, inicialmente, a instituição possa processar 150 testes por dia, mediante critérios médicos e epidemiológicos.

Os testes serão feitos a partir da demanda de internações de unidades de saúde da região e, eventualmente, do Estado. Profissionais que atuam no enfrentamento da Covid-19, com suspeita de contágio, também serão atendidos, mediante critérios adequados.

De acordo com o reitor da UFSM, Paulo Burmann, “esse é um incremento muito importante para o enfrentamento à pandemia. Equipamentos e laboratórios de pesquisa da UFSM e da UFN, a partir de uma parceria técnico-científica, estão sendo estruturados e reorganizados para esta função estratégica e fundamental”.

A iniciativa é um esforço conjunto de docentes e técnicos pesquisadores, com apoio da estrutura administrativa da UFSM, do Hospital Universitário de Santa Maria UFSM-EBSERH, do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho e de empresas parceiras. Uma equipe de profissionais da Universidade Franciscana também atua de forma integrada e vai realizar os exames sob os mesmos padrões técnicos e critérios de demanda.

No campus da UFSM de Palmeira das Missões, através de parcerias com empresas, comunidade regional e prefeituras, os testes já estão sendo realizados desde o dia 24 de abril.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul