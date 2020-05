O presidente Jair Bolsonaro nomeou nesta segunda-feira (04) o delegado gaúcho Rolando Alexandre de Souza como novo diretor-geral da PF (Polícia Federal). Cerca de uma hora depois de a nomeação ser publicada no Diário Oficial da União, a Secretaria de Comunicação da Presidência informou que Bolsonaro já havia assinado o termo de posse do novo diretor-geral, o que ocorreu no gabinete do presidente, no terceiro andar do Palácio do Planalto, em uma cerimônia fechada, sem a cobertura da imprensa.