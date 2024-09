Porto Alegre Guarda Municipal de Porto Alegre terá posto de atendimento nas imediações do Mercado Público

17 de setembro de 2024

Estrutura deve ser concluída ainda nesta semana, a um custo de R$ 250 mil. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Começou nesta segunda-feira (16) a instalação de mais um posto de atendimento da Guarda Municipal de Porto Alegre (GM). O local escolhido é a Praça 15, próximo ao Mercado Público e à rua Voluntários da Pátria, no Centro Histórico. Em forma de contêiner, a unidade tem por objetivo auxiliar o patrulhamento da corporação na área, tarefa auxiliada pelas câmeras da prefeitura no entorno.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança (SMSeg), os sistemas elétricos e de água e esgoto devem estar concluídos já nesta semana. A estrutura é similar às instaladas nos Parques da Redenção e e Moinhos de Vento, respectivamente inauguradas em em julho do ano passado e março deste ano.

A iniciativa – orçada em R$ 250 mil – conta com recursos do Fundo do Patrimônio Imobiliário, composto basicamente por valores arrecadados com vendas (mediante autorização da Câmara de Vereadores), permissões e concessões de imóveis públicos.

Qualquer cidadão pode buscar atendimento nas bases da Guarda Municipal, bem como nos totens de corporação ou por telefone. O canal de denúncias 153, operado no Centro Integrado de Coordenação de Serviços (Ceic), funciona 24 horas por dia.

Mais de 130 anos de atuação

A Guarda Municipal de Porto Alegre foi criada em 1892 com a atribuição de proteger o patrimônio público municipal – escolas, postos de saúde e repartições. Em 2012, mudanças na legislação de 1992 instituíram a Secretaria Municipal de Segurança, proporcionando à corporação um novo perfil de treinamento, capacitação, reequipamento e modernização.

Atualmente, a Guarda está dividida em dez áreas de atuação, compostas por efetivos fixos, móveis e quadro de chefia próprios. Cada qual conta com uma ou mais viaturas para fiscalização e patrulhamento. Segundo a SMSeg, essa divisão geográfica e descentralizada facilita o gerenciamento do trabalho. São quatro modalidades de atendimento:

– Atendimento Fixo: Prestado diretamente nos setores com agentes fixos que compõe a matriz de atendimento;

– Atendimento Motorizado: Consta de serviços de patrulha executado pelas guarnições móveis, viaturas e motocicletas distribuídas nas 10 áreas de atuação da Guarda, prestando serviço 24 horas e realizando inspeções e apoio nos diversos setores inclusive parques, praças e escolas;

– Sistema de Alarme Eletrônico: 230 prédios públicos, monitorados e atendidos pela Guarda;

– Disque-denúncia: Serviço que oferece à população um canal de comunicação através do telefone 153 recebendo denúncias de pichação, danos ao patrimônio público, furto de fios, etc.

A Guarda Municipal também presta apoio à Procuradoria Geral do Município (PGM), Departamento Municipal da Habitação (DEMHAB), Empresa de Pública de Transportes e Circulação (EPTC), Defesa Civil Municipal e Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc). Na lista de ações estão reintegrações de posse, segurança de autoridades e em eventos oficiais, dentre outros.

(Marcello Campos)

