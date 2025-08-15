Sexta-feira, 15 de agosto de 2025

Esporte Guardiola descarta saídas de brasileiros do Manchester City

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

"Se quiserem ir, devem bater na minha porta", disse o comandante.

Foto: Divulgação/Manchester City
"Se quiserem ir, devem bater na minha porta", disse o comandante. (Foto: Divulgação/Manchester City)

O técnico Pep Guardiola foi direto ao comentar os rumores sobre as possíveis saídas de Savinho e Ederson do Manchester City nesta janela de transferências. Em coletiva nesta sexta-feira (15), o treinador espanhol reforçou sua intenção de manter o ponta brasileiro no elenco.

“Savinho está conosco na temporada e espero que fique muitos anos porque tem um potencial incrível e jogou muitos minutos. Tem coisas a melhorar, mas é um jogador extraordinário”, afirmou Guardiola.

O atacante, que vem sendo especulado no Tottenham, também da Inglaterra, é visto como peça importante no projeto do City. Guardiola também mandou um recado claro aos clubes interessados:

“Se alguém quiser levar um jogador nosso, tem que conversar com o clube primeiro.”

Questionado sobre uma possível conversa com Ederson, que estaria na mira do Galatasaray, Guardiola negou qualquer diálogo sobre saída:

“Não (conversou comigo), se quiserem ir que venham falar comigo. Estou trabalhando com eles. Se quiserem ir, devem bater na minha porta.”

Apesar dos rumores, o treinador não conta com a saída dos brasileiros e segue com o planejamento para a estreia na Premier League, neste sábado, contra o Wolverhampton.

O Manchester City anunciou as contratações de Reijnders, Cherki e Ait-Nouri como os principais reforços da temporada. Em caso de saída de Ederson, o clube estuda a chegada de Gianluigi Donnarumma, atualmente no PSG.

Por outro lado, o elenco sofreu baixas importantes: Jack Grealish foi negociado com o Everton, Kevin De Bruyne acertou com o Napoli, e o zagueiro brasileiro Vitor Reis foi emprestado ao Girona, da Espanha.

