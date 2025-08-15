Grêmio Mosqueteiras encerram preparação para duelo contra o Flamengo de São Pedro pelo Gauchão Feminino

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

Últimos ajustes táticos e foco total na bola parada. As Mosqueteiras estão prontas para o desafio em Tenente Portela. Foto: Caroline Motta/Grêmio Últimos ajustes táticos e foco total na bola parada. As Mosqueteiras estão prontas para o desafio em Tenente Portela. (Foto: Caroline Motta/Grêmio) Foto: Caroline Motta/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta sexta-feira (15), o elenco das Mosqueteiras concluiu mais um dia de treinamentos intensos no Complexo Esportivo da Ulbra, em Canoas, visando o confronto contra o Flamengo de São Pedro, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho Feminino. A partida será disputada neste sábado (16), às 15 horas, no Campo do Flamengo, em Tenente Portela, no noroeste do Estado.

Após o jogo contra o Juventude, realizado na última quarta-feira (13), em Caxias do Sul, o grupo se reapresentou na tarde seguinte e seguiu com a preparação sob comando do técnico Cyro Leães e sua comissão técnica.

As atividades desta sexta começaram às 9h30min, com o cronograma padrão: pesagem, suplementação, saltos com contramovimento e atendimento fisioterápico pré-treino. Em seguida, as atletas assistiram a uma apresentação em vídeo com orientações da comissão técnica e partiram para os exercícios de força na academia.

No campo, as jogadoras foram divididas em dois grupos. Um deles trabalhou troca de passes rápidos com pressão e recuperação em pequenos quadrantes, sob orientação da equipe de preparação física. As goleiras, por sua vez, realizaram atividades específicas com o treinador Alex Oliveira e o auxiliar Luis Alberto.

Na segunda parte do treino, Cyro Leães assumiu o comando para os trabalhos técnicos e táticos. As dinâmicas envolveram setores de ataque e defesa, com foco em finalizações, rebatidas defensivas e bola parada — aspectos considerados cruciais para o duelo do fim de semana.

Após o almoço, o elenco e a comissão técnica embarcaram rumo a Tenente Portela, onde permanecerão concentrados até o horário da partida. O jogo contra o Flamengo de São Pedro marca mais um passo na campanha das Mosqueteiras no Gauchão Feminino, com expectativa de desempenho sólido e evolução coletiva.

