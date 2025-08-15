Rio Grande do Sul Corpo de mulher desaparecida durante as enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul é identificado

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

Com essa confirmação, sobe para 185 o total de mortes provocadas pelas enchentes. Foto: ABr

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou, nesta sexta-feira (15), mais um óbito relacionado às enchentes que atingiram o Estado em 2024. A vítima foi identificada como Adriana Maria da Silva, moradora de Cruzeiro do Sul, que estava desaparecida desde 2 de maio de 2024.

Com essa confirmação, sobe para 185 o total de mortes provocadas pelas enchentes. A Defesa Civil informou que está finalizando os procedimentos para retirar o nome de Adriana da lista de desaparecidos e incluí-lo na relação oficial de vítimas fatais.

Identificação

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) identificou o corpo na quarta-feira (13). Ele havia sido encontrado em junho deste ano às margens do Rio Taquari, entre Triunfo e General Câmara, em estado avançado de decomposição, o que dificultava a identificação por métodos convencionais.

Os peritos utilizaram exames de DNA, cruzando as amostras do corpo com dados do Banco de Perfis Genéticos. A correspondência foi possível graças à doação de material genético feita pela filha da vítima durante a Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas de 2024.

Nota da Defesa Civil

Em comunicado, a Defesa Civil estadual informou que a identificação seguiu protocolos combinados com a Secretaria de Segurança Pública (SSP). O órgão ressaltou que os trâmites legais para atualização das listas de desaparecidos e de mortos estão em andamento, e que assim que concluídos, os registros oficiais da catástrofe climática serão atualizados.

