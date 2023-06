Geral Guerra de Putin: Força Aérea da Ucrânia diz que derrubou 12 mísseis russos, incluindo seis hipersônicos

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2023

Equipados em aviões de guerra MiG-31, esse tipo de míssil consegue burlar os sistemas de defesa antiaérea. (Foto: Reprodução)

A Força Aérea da Ucrânia afirmou nesta sexta-feira (16) que derrubou 12 mísseis russos, incluindo seis hipersônicos Kinzhal, durante um ataque contra Kiev, que recebe a visita de uma delegação de líderes africanos em busca de uma solução para o conflito.

Além dos seis mísseis hipersônicos, também foram derrubados seis mísseis de cruzeiro Kalibr e dois drones de reconhecimento, informou a Força Aérea no Telegram. O comandante da administração militar de Kiev, Serguei Popko, disse que todos foram interceptados na área da capital.

Os mísseis hipersônicos recebem esse nome por conseguirem atingir velocidades até mais de cinco vezes superiores a velocidade do som. Ao atingir 1.200 km/h, um objeto em alta velocidade produz uma onda de som, denominada estrondo sônico. Essa é a velocidade do som, chamada de Mach 1. Ao se atingir pelo menos cinco vezes esse valor, Mach 5, se está diante de um objeto que se locomove em velocidade hipersônica.

Altas atitudes

Os modelos desenvolvidos pelos russos atingem altas atitudes e, por serem mais manobráveis que mísseis convencionais, são de interceptação mais difícil. Putin chegou a comparar o avanço científico e tecnológico desses armamentos com a criação do Sputnik, primeiro satélite a orbitar a Terra, criado pelos soviéticos em 1957. Ele descreve os novos armamentos como de alcance “ilimitado”.

Equipados em aviões de guerra MiG-31, esse tipo de míssil consegue burlar os sistemas de defesa antiaérea, segundo Moscou. Durante os testes, eles atingiram todos os seus alvos a uma distância de até 1.000 a 2.000 km.

Arsenal russo

Mas os mísseis Kinjal não são o único modelo hipersônico disponível no arsenal russo. Outro com a mesma tecnologia é o míssil balístico intercontinental Sarmat. Pesando mais de 200 toneladas, é mais eficiente que seu antecessor — o míssil Voevoda com alcance de 11.000 km — e “praticamente não tem limites em termos de alcance”, segundo Putin, que garante que é até adequado para “pontar em alvos que atravessam o polo norte e o polo sul”. As informações são do jornal O Globo.

