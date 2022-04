Mundo Guerra já causou prejuízo de cerca de 600 bilhões de dólares à Ucrânia

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











O Instituto de Economia de Kiev disse que os valores podem ser maiores devido à dificuldade de relatar e registrar os danos. (Foto: UNDP Ukraine)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As perdas causadas à economia ucraniana desde o início da invasão da Rússia já chegam a US$ 600 bilhões (R$ 2,8 trilhões), de acordo com a última estimativa feita pela Instituto de Economia de Kiev e pelo Ministério da Economia da Ucrânia. Os resultados do estudo divulgado nesta segunda-feira (11) levam em consideração a destruição de bairros, prédios governamentais, infraestrutura crítica, empresas essenciais e locais como shoppings centers.

As duas instituições dizem que os danos diretos à infraestrutura do país já chegam a US$ 11 bilhões (R$ 52 bilhões). Há também efeitos indiretos, como o declínio da economia da Ucrânia como resultado da guerra, com queda estimada de 45,1%, segundo informações do Banco Mundial.

Segundo o estudo, 23 mil quilômetros de estradas, 205 unidades médicas, 546 instituições de ensino e 319 jardins de infância foram danificados desde o início da guerra. Além disso, 145 fábricas sofreram danos ou foram apreendidas pelos russos.

O Instituto de Economia de Kiev disse que os valores podem ser maiores devido à dificuldade de relatar e registrar os danos durante a guerra.

As duas instituições dizem que os danos diretos à infraestrutura do país já chegam a US$ 11 bilhões (R$ 52 bilhões). Há também efeitos indiretos, como o declínio da economia da Ucrânia como resultado da guerra, com queda estimada de 45,1%, segundo informações do Banco Mundial.

Segundo o estudo, 23 mil quilômetros de estradas, 205 unidades médicas, 546 instituições de ensino e 319 jardins de infância foram danificados desde o início da guerra. Além disso, 145 fábricas sofreram danos ou foram apreendidas pelos russos.

O Instituto de Economia de Kiev disse que os valores podem ser maiores devido à dificuldade de relatar e registrar os danos durante a guerra.

“Forçada a dar calote”

A Rússia tomará medidas legais se o Ocidente tentar forçá-la a ficar inadimplente com sua dívida soberana, disse o ministro das Finanças Anton Siluanov ao jornal pró-Kremlin Izvestia nesta segunda-feira (11), elevando o tom de Moscou em sua batalha financeira contra o Ocidente.

“É claro que vamos processar, porque tomamos todas as medidas necessárias para garantir que os investidores recebam seus pagamentos”, afirmou Siluanov em entrevista ao jornal.

E acrescentou, sem detalhar as opções legais da Rússia: “Apresentaremos no tribunal nossas contas confirmando nossos esforços para pagar tanto em moeda estrangeira, quanto em rublos. Não será um processo fácil. Teremos que provar nosso caso muito ativamente, apesar de todas as dificuldades.”

Depois de o Tesouro americano suspender os pagamentos da dívida em dólares das contas da Rússia em bancos americanos, o país violou os termos de dois títulos ao pagar aos investidores rublos ao invés de dólares.

“Se uma guerra econômica e financeira for travada contra nosso país, somos forçados a reagir, enquanto ainda cumprimos todas as nossas obrigações. Se não temos permissão para fazê-lo em moeda estrangeira, fazemos isso em rublos”, disse Siluanov.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo