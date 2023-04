Mundo Guerra na Ucrânia: os “navios fantasmas” russos acusados de sabotagem no Mar do Norte

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2023

Um homem armado confrontou um repórter quando ele se aproximou do navio. (Foto: Reprodução)

A Rússia tem um programa para sabotar parques eólicos e cabos de comunicação no Mar do Norte, segundo uma investigação conjunta de emissoras públicas na Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia. Elas dizem que a Rússia possui uma frota de embarcações disfarçadas como barcos de pesca e navios de pesquisa no Mar do Norte. Além disso, transportam equipamentos de vigilância subaquática e estão mapeando locais estratégicos para possíveis sabotagens.

Um agente de contraespionagem dinamarquês disse que os planos de sabotagem estão sendo preparados para o caso de um conflito aberto com o Ocidente, enquanto o chefe da inteligência norueguesa afirmou às emissoras que o programa era considerado altamente importante para a Rússia e controlado diretamente de Moscou.

As emissoras dizem ter analisado comunicações russas interceptadas que indicam a presença de “navios fantasmas”, que desligam os transmissores para não revelar suas localizações, navegando em águas nórdicas.

A reportagem se concentra em um navio russo chamado Admiral Vladimirsky. Oficialmente, este é um navio oceanográfico, ou uma embarcação de pesquisa subaquática. Mas a reportagem alega que é, na verdade, um navio espião russo.

O documentário usa um ex-especialista da Marinha Real do Reino Unido, em condição de anonimato, para rastrear os movimentos da embarcação nas proximidades de sete parques eólicos na costa do Reino Unido e da Holanda em uma missão.

Ele diz que a embarcação desacelera quando se aproxima de áreas onde há parques eólicos e fica vagando pela área. E afirma que a mesma navegou por um mês com o transmissor desligado. Quando um repórter se aproximou do navio em um pequeno barco, ele foi confrontado por um indivíduo mascarado armado com o que parecia ser um rifle de assalto militar.

Costa britânica

O mesmo navio teria sido avistado na costa da Escócia no ano passado. Ele foi visto entrando no Estuário de Moray em 10 de novembro e avistado a cerca de 30 milhas náuticas a leste de Lossiemouth, onde fica a frota de aeronaves de patrulha marítima da Força Aérea Britânica (RAF, na sigla em inglês), antes de seguir lentamente para oeste.

A rede BBC afirmou entender que as autoridades do Reino Unido estão cientes da intenção russa de realizar o que é conhecido como mapeamento submarino, incluindo o uso de barcos que se deslocam nas águas britânicas.

Se houver ameaças específicas contra o Reino Unido, elas serão investigadas, mas as fontes se recusaram a dizer qual atividade pode ter sido analisada até agora.

