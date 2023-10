Mundo Primeiro-ministro de Israel afirma que a guerra contra o grupo terrorista Hamas será longa

Segundo Benjamin Netanyahu, "essa é a guerra moderna contra os bárbaros, os piores do planeta"

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira (19) que a guerra contra o grupo terrorista Hamas será longa. “Essa é a guerra moderna contra os bárbaros, os piores do planeta. Será uma guerra longa”, disse.

As declarações foram dadas durante um pronunciamento ao lado do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, em Tel Aviv. Em visita a Israel, Sunak reiterou o apoio do Reino Unido ao país do Oriente Médio. “Como seu amigo, ficaremos ao seu lado e queremos que vocês vençam a guerra”, disse o britânico dirigindo-se a Netanyahu.

Sunak também declarou que apoia “absolutamente o direito de Israel de se defender”. Ele visitou o país um dia depois do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

O número de mortes no conflito, iniciado no dia 7 deste mês, passa de 5,1 mil. O Ministério da Saúde de Gaza informou que 3,78 mil palestinos já foram mortos. A quantidade de israelenses assassinados passa de 1,4 mil.

