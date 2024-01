Inter Gurias Coloradas do Sub-20 conhecem suas adversárias no Brasileirão

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2024

Gurias são as atuais campeãs do Brasileirão Feminino Sub-20. (Foto: Fernanda Luz/Staff Images Woman CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela base do Campeonato Brasileiro Sub-20 e também o regulamento da competição. Na primeira fase, os clubes se enfrentarão em turno e returno. O Inter está no Grupo B, junto aos times Ferroviária, São Paulo, Atlético-MG e Red Bull Bragantino. As Coloradas enfrentarão Corinthians, Santos, Kindermann, Grêmio e América-MG, equipes que integram o Grupo A.

Bicampeãs da competição, as Gurias Coloradas vão em busca do tricampeonato nacional. A estreia na disputa será em casa, diante do América-MG, entre os dias 7 e 9 de fevereiro.

Neste ano, a competição será disputada em quatro fases. Na primeira, as 20 equipes serão distribuídas em quatro grupos de cinco clubes cada (A x B e C x D). Na segunda etapa, estarão classificados para as quartas de final as duas melhores colocadas em cada grupo, que disputarão uma vaga na semifinal e na final.

Confira os jogos das Gurias Coloradas na primeira fase do Brasileirão Sub-20 Feminino:

– 1ª rodada: Inter x América-MG (07/02, 08/02 ou 09/02).

– 2ª rodada: Santos x Inter (14/02, 15/02 ou 16/02).

– 3ª rodada: Inter x Grêmio (13/03, 14/03 ou 15/03).

– 4ª rodada: Corinthians x Inter (20/03, 21/03 ou 22/03).

– 5ª rodada: Inter x Kindermann (27/03, 28/03 ou 29/03).

– 6ª rodada: América-MG x Inter (08/05, 09/05, 10/05).

– 7ª rodada: Inter x Santos (15/05, 16/05 ou 17/05).

– 8ª rodada: Grêmio x Inter (22/05, 23/05 ou 24/05).

– 9ª rodada: Inter x Corinthians (05/06, 06/06 ou 07/06).

– 10ª rodada: Kindermann x Inter (12/06, 13/06 ou 14/06).

Supercopa feminina

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou as informações de datas, horários e locais das partidas da Supercopa Feminina 2024. No Grupo C, o Inter será o mandante do confronto diante do Corinthians, marcado para o dia 11 de fevereiro, às 10h30, no Estádio Beira-Rio.

Após período de recesso, as Gurias Coloradas se reapresentaram nessa semana, dando início oficialmente à temporada. O elenco retornou aos treinamentos na sexta-feira, já com foco total na estreia na competição.

Gurias Coloradas do Sub-20 conhecem suas adversárias no Brasileirão

2024-01-20