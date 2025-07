Inter Gurias Coloradas entram na reta final de preparação para o Gauchão

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O primeiro compromisso da equipe na competição será nesta sexta-feira (1º), às 19h30min, contra o Brasil de Farroupilha Foto: Lara Vantzen/Internacional Foto: Lara Vantzen/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As Gurias Coloradas iniciaram, nesta segunda-feira (28), a reta final de preparação para a estreia no Campeonato Gaúcho Feminino. O primeiro compromisso da equipe na competição será nesta sexta-feira (1º), às 19h30min, contra o Brasil de Farroupilha, no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha.

Mesmo com o forte vento e a chuva que atingiram a capital, o técnico Maurício Salgado comandou um treino tático em campo aberto, complementado por uma atividade de finalização em campo reduzido.

Além do Gauchão, o Inter também tem pela frente a estreia na Copa do Brasil. O confronto será na próxima quarta-feira (6), diante do 3B da Amazônia, às 19h, no Estádio Francisco Novelletto Neto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/gurias-coloradas-entram-na-reta-final-de-preparacao-para-o-gauchao/

Gurias Coloradas entram na reta final de preparação para o Gauchão

2025-07-28