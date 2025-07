Grêmio Carlos Vinicius é oficialmente apresentado como reforço do Grêmio

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

Após passagem pela Europa, Carlos Vinicius chega ao Grêmio e será o dono da camisa 95 Foto: Angelo Pieretti/Grêmio Após passagem pela Europa, Carlos Vinicius chega ao Grêmio e será o dono da camisa 95. (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio) Foto: Angelo Pieretti/Grêmio

O Grêmio apresentou na tarde desta segunda-feira (28) seu mais novo reforço da temporada: o centroavante Carlos Vinicius, de 30 anos, na Arena, em Porto Alegre. Com passagem por grandes clubes europeus, o jogador destacou a experiência acumulada em oito anos atuando fora do Brasil e comemorou a chance inédita de disputar a Série A do Campeonato Brasileiro.

“A gente tem uma experiência no futebol europeu, em grandes clubes e ligas, mas nunca joguei a Série A. Ao mesmo tempo que trago bagagem, também vou aprender muito aqui”, afirmou o atleta em entrevista coletiva.

Durante a apresentação, Carlos Vinicius compartilhou memórias marcantes da sua trajetória internacional, incluindo a amizade com o técnico José Mourinho e o atacante Harry Kane, companheiros na época de Tottenham, em 2020/2021.

“Falar do Mourinho é fácil. Virou um amigo. É um treinador multicampeão e me ensinou que tudo na vida é competir. Com o Kane, aprendi só de observar. Há quem dizia que ele só fazia gol na Premier League, mas ele foi pra Bundesliga e continua dando hat-trick em todo jogo”, destacou.

Natural de Bom Jesus das Selvas, no Maranhão, Carlos iniciou a carreira nas categorias de base de Santos e Palmeiras. No exterior, passou por equipes como Benfica, Monaco, PSV, Galatasaray, e atuou por três temporadas no Fulham, da Inglaterra, seu último clube antes de assinar com o Tricolor.

Com contrato firmado até dezembro de 2026, ele chega para ocupar a vaga deixada por Arezo, emprestado ao Peñarol. Embora já regularizado pela CBF, o camisa noventa e cinco não estará à disposição para o duelo contra o Fortaleza, nesta terça-feira, mas pode estrear diante do Fluminense, no sábado.

Mesmo reconhecendo o momento delicado do clube — a apenas dois pontos da zona de rebaixamento e eliminado das Copas — o atacante se mostrou confiante: “Vim para mudar, para somar, e tirar o Grêmio dessa situação. É um clube vencedor e merece estar no topo.”

Com 1,90m e estilo de jogo físico, Carlos prometeu entregar muito além de presença de área, trazendo versatilidade e visão adquiridas nos campeonatos europeus.

