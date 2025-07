Grêmio Grêmio oficializa a transferência de Igor Serrote para o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

Venda de Serrote rende R$ 30 milhões ao Grêmio, que assegura participação em possível negociação futura Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na tarde desta segunda-feira (28), o Grêmio anunciou a venda do lateral-direito Igor Serrote, de 20 anos, para o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. Apesar de não confirmar oficialmente os valores, a negociação gira em torno de US$ 5,5 milhões — cerca de R$ 30,8 milhões na cotação atual. O clube gaúcho manteve 20% de mais-valia sobre uma eventual venda futura.

Formado nas categorias de base do Grêmio, Serrote chegou ao clube em 2015, com apenas 10 anos. Sua estreia como profissional ocorreu em 2024, e na temporada atual ele foi incorporado de forma definitiva ao elenco principal. Ao todo, disputou 19 partidas com a camisa tricolor.

O Grêmio agradeceu, em nota oficial, o “empenho e dedicação” do jovem atleta, desejando sucesso em sua trajetória internacional. Em janeiro, Igor Serrote foi destaque na campanha vitoriosa do Sul-Americano Sub-20, realizado na Venezuela. Além de seu desempenho técnico, ficou marcado pela postura aguerrida e pelas provocações aos jogadores da Argentina, gerando repercussão nas redes e na imprensa esportiva.

Com a saída de Serrote, o Tricolor gaúcho deve ir ao mercado em busca de reposição imediata. João Pedro e João Lucas, os outros laterais de origem, estão lesionados e entregues ao departamento médico. Enquanto isso, o técnico Mano Menezes deve continuar contando com o zagueiro Gustavo Martins, improvisado na função nas próximas partidas.

Nota oficial do clube

“O Grêmio comunica que aceitou proposta do Al Jazira Club, dos Emirados Árabes, pela venda dos direitos econômicos do lateral-direito Igor. O Grêmio permanece com 20% de uma venda futura sobre a mais-valia. Igor Serrote foi formado nas categorias de base do Clube e neste ano passou a integrar de forma definitiva o elenco profissional do Tricolor. Esteve presente no grupo campeão gaúcho em 2024. Pela Seleção Brasileira Sub-20, conquistou o título do Campeonato Sul-Americano, disputado na Venezuela. O Grêmio agradece todo o empenho e profissionalismo do jogador e deseja sucesso ao longo da sua carreira.”

