Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

Os titulares concentram suas energias nos próximos confrontos, decisivos para o rumo da temporada. Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter começou a semana de trabalho com um jogo-treino realizado na manhã desta segunda-feira (28), voltado aos atletas que não atuaram durante toda a partida contra o Vasco da Gama, válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário do treino foi o tradicional São José-POA, clube que disputa a Série C do Brasileirão.

No duelo informal, o Inter venceu por 2 a 0, com gols marcados por João Victor e Diego Coser, jovens atletas que vêm ganhando espaço nos treinos. A movimentação teve como objetivo principal manter o ritmo dos reservas e avaliar alternativas táticas.

O Colorado iniciou o jogo-treino com: Anthoni; Alan Ruiz, Vitão, Mercado e Ramon; Richard, Ronaldo, Vitinho, Tábata e Gustavo Prado; Raykkonen.

Durante a atividade, também entraram: Juninho, Pedro Kauã, Luis Otávio, Diego Rosa, Allex, João Victor e Diego Coser, permitindo que o técnico Roger Machado observasse diferentes formações e dinâmicas de jogo.

O foco da comissão técnica está voltado para os dois próximos compromissos:

Quarta-feira (30), às 21h30min: duelo decisivo contra o Fluminense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, em jogo que pode definir o futuro do Inter na competição nacional.

Domingo (3), às 20h30min: confronto diante do São Paulo, pela Série A do Brasileirão, também no estádio Beira-Rio, com expectativa de casa cheia e grande mobilização da torcida colorada.

A recuperação física e o ajuste técnico serão fundamentais para que o Colorado enfrente essa maratona com competitividade e força máxima.

A principal novidade entre os titulares é o retorno do zagueiro Vitão, que cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e está novamente à disposição. O defensor é peça importante na estrutura defensiva da equipe e deve ser titular contra o Fluminense.

O elenco segue em treinamento intensivo no CT Parque Gigante, com treinos táticos e atividades específicas para finalizações, bolas paradas e transições ofensivas — áreas apontadas pela comissão técnica como pontos de evolução nas últimas partidas.

2025-07-28