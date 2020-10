Inter Gurias Coloradas sofrem a virada perdem no jogo de ida das quartas de final do Brasileirão A1

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

Com o resultado, as Gurias Coloradas precisam vencer no jogo de volta, que acontece no Beira-Rio no próximo domingo (1º) Foto: Mariana Capra / S.C. Internacional Foto: Mariana Capra / S.C. Internacional

O Inter entrou em campo nesta quarta-feira (28) para encarar o Avaí/Kindermann na partida de ida das quartas de final do Brasileirão A1. O confronto ocorreu no Estádio da Ressacada, e teve como placar final 3 a 2 para as catarinenses. Dessa forma, a decisão ficou para o próximo domingo (1), no jogo de volta que acontece no Estádio Beira-Rio.

Buscando a vitória e a superação da temporada de 2019, as Gurias Coloradas iniciaram o jogo dominando as adversárias e criando as melhores oportunidades de gol. No entanto, sentiu dificuldades em atravessar a defesa das donas da casa, que foram, aos poucos, aumentando a intensidade da marcação. Se adaptando ao jogo do Avaí, aos 30 minutos as Gurias Coloradas comprovaram a superioridade na primeira etapa e Juliana abriu o placar. Por meio de uma movimentação eficaz do ataque colorado, Shashá recebeu na intermediária e avançou em velocidade até a linha de fundo para cruzar na área onde Juliana, bem postada, só empurrou para o fundo das redes.

Porém, as adversárias se recuperaram rapidamente do gol sofrido e oito minutos depois, Pat faz o lançamento para Lelê, que na corrida, ganhou da zaga colorada e deslocou para Yasmim empatar a partida. E não parou por aí, nos minutos finais do primeiro tempo, Simeia virou o jogo para as catarinenses em cobrança de escanteio.

Na segunda etapa, o ritmo de jogo diminuiu e, com o Inter buscando pelo menos o empate e com o Avaí tentando segurar o resultado, tornou-se mais truncado e lento. As donas da casa obrigaram a defesa colorada trabalhar, e investiram no ataque até conseguir marcarem o terceiro. Após cobrança de falta próxima da área, Bruna aproveita o rebote para finalizar, ampliando o marcador para o time local.

Aos 33 minutos, o Inter descontou em cobrança de escanteio: Mari pires cobrou, no rebote Juliana tentou o cruzamento, a bola bate na trave e na sobra Byanca Brasil dominou e estufou as redes. Fim de papo. Derrota colorada por 3 a 2 e a necessidade de recuperação na partida do Beira-Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

