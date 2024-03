Inter Gurias do Inter conhecem data de estreia na Liga de Desenvolvimento

Por Redação O Sul | 25 de março de 2024

Base colorada participa da Liga de Desenvolvimento desde a primeira edição, realizada em 2017 Foto: Dikran Sahagian/CBF Base colorada participa da Liga de Desenvolvimento desde a primeira edição, realizada em 2017 / Foto: Dikran Sahagian / CBF Foto: Dikran Sahagian/CBF

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou o regulamento e a tabela detalhada da Liga de Desenvolvimento CBF Transforma, competição que conta com a participação das categorias Masculina Sub-13 e Feminina Sub-14 e Sub-16. Neste ano, todos os jogos serão realizados no CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

No Sub-14, as coloradas estão no grupo B, junto a JC FC, São Paulo e Grêmio. A estreia será no dia 02 de abril, diante do JC FC, às 15h45.

Já o Sub-16, também no grupo B, divide a chave com Ferroviária, Minas Brasília e Grêmio. A primeira partida da equipe será contra a Ferroviária, no dia 02 de abril, às 10h.

Sistema de disputa

Cada modalidade tem oito equipes na disputa, divididas em dois grupos de quatro, que se enfrentam na primeira fase em jogo único. Classificam-se os dois melhores de cada grupo para as semifinais. Nelas, o primeiro do Grupo A enfrentará o segundo do Grupo B, e o líder do Grupo B jogará com o vice do Grupo A.

A terceira fase tem a disputa pelo terceiro lugar e a grande final entre os vencedores das semis, está marcada para o dia 8 de abril.

Confira a tabela de jogos das Gurias Coloradas na competição:

SUB-14

1ª Rodada | 02/04 | 15h45 | Internacional x JC FC

2ª Rodada | 04/04 | 14h | São Paulo x Internacional

3ª Rodada | 06/04 | 15h45 | Grêmio x Internacional

SUB-16

1ª Rodada | 02/04 | 10h | Ferroviária x Internacional

2ª Rodada | 04/04 | 8h | Grêmio x Internacional

3ª Rodada | 06/04 | 10h | Internacional x Minas Brasília

