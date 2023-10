Inter Gurias do Inter vencem o Colo-Colo do Chile e estão nas semifinais da Copa Libertadores feminina

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2023

Coloradas enfrentarão as garotas do Corinthians na próxima quarta-feira. (Foto: Divulgação/Conmebol)

Jogando na noite desse domingo (15) no estádio Pascual Guerrero, em Cali (Colômbia), a equipe feminina do Inter venceu o Colo-Colo (Chile) por 4 a 2, em partida válida pela Copa Libertadores da modalidade. O resultado classificou as gurias coloradas para as semifinais da competição, contra o Corinthians, quarta-feira que vem (18).

Enquanto o Inter feminino jamais conquistou o torneio continental de clubes, o Corinthians busca o tetra. Quem avançar na competição pegará na final Palmeiras ou Atlético Nacional de Medelín (Colômbia), duelo marcado para esta terça-feira (17).

Resumo

As coloradas abriram vantagem de 2 a 0, com gols marcados por Priscila aos 16 e 19 minutos de confronto. O Colo-Colo descontou aos 28 minutos do primeiro tempo, com Bogarín.

Na etapa complementar, o Inter chegou a 4 a 2, estufando a rede aos 10 minutos, com Isa Hass, e aos 27 minutos, novamente com Priscila. Aos 46 minutos, já nos descontos, Viso reduziu a diferença, mas sem tempo suficiente para buscar ao menos um empate.

Ficha técnica

– Inter: Gabi Barbieri, Tamara Bolt, Bruna Benites, Isa Haas, Eskerdinha (Roberta), Capelinha, Djeni (Zóio), Letícia Monteiro (Paty Llanos), Analuyza (Sandoval), Priscila (Soll) e Belén Aquino. Técnico: Lucas Piccinato.

– Colo-Colo: Torrero, Olivares, Bogarín, Clavijo, Ramírez (Hidaldo), López (Ascanio), Jiménez, Aedo, Olave (Álvarez), Grez (Urrutia) e Viso. Técnica: Tatiele Silveira.

– Arbitragem: trio peruano formado pela juíza Milagros Arruela e as auxiliares Vera Yupanqui e Gabriela Moreno.

