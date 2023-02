Grêmio Gurias Gremistas finalizam mais uma semana de pré-temporada

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2023

A equipe feminina do Tricolor segue com trabalhos intensos, focados no aprimoramento das partes física, técnica e também tática Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA a equipe feminina do Tricolor segue com trabalhos intensos, focados no aprimoramento das partes física, técnica e também tática. Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA

Mais uma semana de treinamentos finalizada. As Gurias Gremistas concluíram neste sábado (04), a quarta semana de atividades que integram a pré-temporada 2023. Com adversário definido para a estreia do Brasileirão, o Cruzeiro, a equipe feminina do Tricolor segue com trabalhos intensos, focados no aprimoramento das partes física, técnica e também tática.

Para aperfeiçoar ainda mais o condicionamento de cada atleta, a equipe de preparação física seguiu com as orientações diárias de atividades de mobilidade, circuitos e força. Nesta reta final de pré-temporada, foram intensificados os treinamentos técnicos e táticos.

O treinador Felipe Endres comandou trabalhos ofensivos e defensivos, dando destaque para a organização, com balanço defensivo, cobertura, pressão na bola e posicionamento.

Na manhã deste sábado, o comandante gremista teve a oportunidade de esboçar e testar a equipe em um jogo-treino, diante de um time que integra o Projeto Fabrício de Souza, da cidade de Canoas.

No Departamento Médico, seguem a meia Pri Back e a atacante Gabizinha, ambas em reabilitação da cirurgia de LCA. A meia-campista já realiza alguns trabalhos com o grupo. Já Thaiane trata uma síndrome de impacto acetábulo femoral e pubalgia.

Convocada para a Seleção Brasileira, a goleira Lorena irá se ausentar dos treinamentos do Tricolor entre os dias 13 e 22 de fevereiro, quando estará representando a Canarinho no Torneio She Believes, nos Estados Unidos. A previsão é que a atleta retorne para a estreia no Brasileirão A1.

O grupo volta aos trabalhos na segunda-feira, para a última semana de pré-temporada.

