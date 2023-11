Grêmio Gurias Gremistas lutam, mas ficam com o vice-campeonato Gaúcho Sub-17

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Empate em 1 a 1 no Vieirão não foi suficiente Foto: Morgana Schuh Foto: Morgana Schuh

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As Gurias Gremistas lutaram até o final, mas não conseguiram superar a equipe colorada no clássico disputado na manhã deste sábado (11), no Estádio Vieirão, em Gravataí, que decidiu o Campeonato Gaúcho Sub-17. Com o empate em 1 a 1, as adversárias acabaram ficando com o título pela vitória de 1 a 0 obtida no jogo de ida, na semana passada.

Necessitando do resultado, as Gurias Gremistas foram com tudo pra cima e dominaram por completo as ações durante todo o jogo, encurralando o Inter no seu campo de defesa.

Logo as 30 segundos de bola rolando, ocorreu um lance que poderia ter mudado a cara da decisão: após confusão na área colorada, Helô foi atingida violentamente pela lateral Milenna. Pênalti sobre a atacante gremista não marcado pela árbitra Andressa Hartmann.

A equipe comandada por Rubem Franco seguiu dominando e a melhor oportunidade da etapa inicial ocorreu aos 14 minutos: Duda roubou a bola pela direita e cruzou rasteiro na área do Inter. Ana Papel chegou batendo de primeira e a bola passou tirando tinta do poste direito da meta colorada.

Na etapa final, acabou se repetindo a situação que ocorreu no jogo de ida. Dominando e melhor em campo, o Tricolor acabou sofrendo o gol logo aos 3 minutos: após cobrança de falta, a goleira Nathy soltou a bola e Ana Régio pegou o rebote para marcar.

Desta vez, ao contrário do jogo de ida, as Gurias Gremistas deram a resposta logo na sequência: dois minutos depois, Borba fez boa jogada individual na frente da área e rolou na direita para Gisele, que chegou batendo de primeira, cruzado, no ângulo. Um golaço e o empate de 1 a 1 no marcador.

A pressão gremistas seguiu forte até o fim e o gol da vitória poderia ter saído em três oportunidades claras seguidas, aos 26, 27 e 28 minutos: na primeira, Ana Papel cobrou escanteio da esquerda direto em gol.

A goleira colorada quase foi surpreendida, mas salvou sobre a linha. Na continuação, Gisele entrou livre pela direita e a goleira Camilly saiu para fechar o ângulo e salvar colocando para escanteio. Na cobrança, a bola explodiu no travessão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gurias-gremistas-lutam-mas-ficam-com-o-vice-campeonato-gaucho-sub-17/

Gurias Gremistas lutam, mas ficam com o vice-campeonato Gaúcho Sub-17

2023-11-11