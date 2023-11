Grêmio Grêmio faz último treino antes de enfrentar o Corinthians pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2023

Treino foi fechado na manhã deste sábado no CT Luiz Carvalho Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio está pronto para enfrentar o Corinthians, neste domingo (12), às 16h, na Arena, em Porto Alegre, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de vencer o Botafogo, na última quinta-feira (09), e atingir o topo na tabela com a mesma pontuação da equipe carioca, o Tricolor teve apenas dois dias para trabalhar a equipe que vai a campo.

Na manhã deste sábado (11), no CT Luiz Carvalho, o técnico Renato Portaluppi comandou um trabalho com portões fechados à imprensa. No cronograma, o comandante gremista treinou algumas movimentações de jogo para neutralizar os pontos fortes do time paulista, além de jogadas ensaiadas e posicionamento nas bolas paradas.

A escalação da equipe só será divulgada uma hora antes do jogo, mas o detalhe importante é que o Grêmio não perdeu nenhum jogador dos que estavam pendurados com dois cartões amarelos.

No início da tarde de sexta-feira (10), a administração da Arena informou que todos os ingressos haviam sido vendidos para o jogo e é esperado casa cheia para este que é um dos mais importantes duelos do ano para o Tricolor.

