Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2020

Este é o primeiro ano da equipe na elite do futebol, já que no ano passado o Grêmio disputou a Série A2 Foto: Jessica Maldonado / Grêmio FBPA Foto: Jessica Maldonado / Grêmio FBPA

O tricolor viajou até São Paulo para encarar o Corinthians, na noite desta segunda-feira (2), na partida de volta das quartas de final do Brasileirão A1, mas não conseguiu reverter a diferença aberta no jogo da Arena. Na Neo Química Arena, foi derrotado por 2 a 1 e está fora do Campeonato Brasileiro Feminino.

A equipe gremista entrou em campo com Raíssa, Sinara, Andressa, Yasmin e Rebeca; Tchulla, Eudmila, Mayara, Jé Alves, Gisseli e Marta. Além das titulares, apenas quatro atletas estavam no banco de reservas tricolor. Isso porque, após a derrota na partida de ida, três atletas se desligaram do clube pelo fim de seus contratos: Jissele, Karol Lins e Karina.

O Grêmio precisava vencer por três gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, já que no jogo de ida a equipe paulista venceu por 3 a 0. Com muitos desfalques, o tricolor sentiu dificuldades para reagir à pressão das adversárias. O Corinthians abriu o placar com Gabi Zanoti e Eudmilla conseguiu o empate para o tricolor, mas Tamires ampliou.

Com o resultado, a equipe deixa a competição nas quartas de final. No entanto, a avaliação feita pelo clube é positiva, já que este é o primeiro ano do Grêmio na elite do futebol, já que no ano passado a equipe disputou a série A2.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

