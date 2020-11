Esporte O Grêmio venceu o Bragantino por 2 a 1 e encostou no G6 do Brasileirão

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2020

A vitória deixou o Grêmio na 8ª colocação, com 27 pontos. (Foto: Lucas Uebel/GRêmio FBPA)

Em jogo válido pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebeu o Red Bull Bragantino na Arena. Buscando a segunda vitória seguida na competição, o Tricolor foi à campo poupando alguns jogadores, inclusive a zaga titular. Mesmo com o time misto, os comandados por Renato Portaluppi venceram os visitantes por 2 a 1. A vitória fez o Grêmio encostar no G6, ocupando agora a 8ª colocação, com 27 pontos.

David Braz e Orejuela marcaram os gols para os donos da casa. Hurtado descontou para o Bragantino.

Primeiro tempo

Nos primeiros cinco minutos de partida, os visitantes tiveram mais posse de bola. O Grêmio tentava incomodar a troca de passes do adversário, intensificando a marcação a partir do meio campo.

Aos 8′, Pepê tentou jogada individual na esquerda, recebeu o combate de Artur e o lance acabou em tiro de meta para o Bragantino.

Aos 18′, Matheus Henrique deu um belo passe para Luiz Fernando na entrada da área. Ele cruzou na medida, mas Diego Souza chegou dividindo com Ligger e a bola foi afastada pela zaga.

O Grêmio apresentou dificuldades para se organizar e o primeiro tempo encerrou empatado.

Segundo tempo

A segunda etapa iniciou com o Bragantino tendo a chance de gol mais clara até então. Ytalo arriscou de fora da área, e Vanderlei fez uma bela defesa. Assim como no primeiro tempo, o visitante tinha mais posse de bola e tentava encontrar espaço na defesa do Tricolor.

Aos 15′, Claudinho encontrou Ytalo na área com liberdade. Ele cruzou rasteiro, mas ninguém do Bragantino chegou para completar.

Foi aos 23′ que o placar foi aberto na Arena. Após cobrança de escanteio, o zagueiro David Braz, tentou de cabeça, a bola sobrou pra ele mesmo no rebote chutar com força e marcar.

Sem dar tempo de reação para o Bragantino, o Tricolor foi ao ataque e ampliou a vantagem, com Orejuela. Isaque fez uma bela trama com o estreante da noite, Diego Churín, e a bola ficou viva na área. Orejuela chegou em velocidade e chutou com força, sem chance de defesa para o goleiro Cleiton.

Momentos após, em um rápido contra-ataque, o adversário conseguiu descontar. Raul cruzou rasteiro da direita, e a bola chegou na medida para Jan Hurtado escorar para o gol.

O próximo desafio do Grêmio no Brasileirão é contra o Fluminense, no domingo (8). O Tricolor tem um jogo a menos, contra o Goiás. A partida ainda não tem data definida para ocorrer.

Antes do Flu, o time gaúcho tem o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Juventude, em Caxias do Sul, nesta quinta-feira (5). A primeira partida foi vencida pela equipe de Porto Alegre por 1 a 0.

Ficha técnica

Grêmio: Vanderlei, David Braz, Rodrigues, Diego Barbosa, Orejuela, Matheus Henrique, Maicon (Lucas Silva), Robinho (Isaque), Luiz Fernando (Ferreira), Pepê (Bruno Cortez) e Diego Souza (Diego Churín). Técnico: Renato Portaluppi.

Red Bull Bragantino: Cleiton, Aderlan (Chrigor), Léo Ortiz, Ligger, Edimar, Raul, Evangelista, Claudinho (Thonny Anderson), Artur (Morato), Cuello (Ricardo Ryller) e Ytalo (Hurtado). Técnico: Maurício Barbieri.

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (DF), auxiliado por Daniel Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Junior (DF). VAR (árbitro de vídeo): Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ).

