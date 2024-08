Grêmio Gurias Gremistas retomarão Brasileiro Feminino com apoio da torcida

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2024

Depois da pausa no nacional devido a Olimpíada de Paris, o Grêmio retoma o campeonato para duas rodadas decisivas Foto: Bárbara Assmann/Grêmio Depois da pausa no nacional devido às Olimpíadas de Paris, o Grêmio retoma o campeonato para duas rodadas decisivas (Foto: Bárbara Assmann/Grêmio) Foto: Bárbara Assmann/Grêmio

Falta muito pouco para as Gurias Gremistas retornarem ao Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo de retomada será neste sábado (17), às 17h, no CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O local pode receber torcida, mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

Depois da pausa no nacional devido a Olimpíada de Paris, o Grêmio retoma o campeonato para duas rodadas decisivas. Na 6ª posição da tabela, o time busca ficar no G8 para avançar para as quartas de final.

A vaga pode ser garantida já na partida deste fim de semana, contra o Real Brasília, que ocupa a 7ª posição. A última rodada será disputada fora de casa, contra o São Paulo, na quarta-feira, dia 21. O time paulista ocupa a 3ª posição na tabela.

Durante o período de suspensão do Brasileiro, o elenco teve dias de recesso e depois focou nos trabalhos de preparação para essa etapa final da primeira fase da competição.

