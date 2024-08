Inter No Beira-Rio, Inter enfrenta o Juventude em partida atrasada pelo Brasileirão; acompanhe

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2024

O duelo marca o reencontro do técnico Roger Machado com seu ex-clube

Nesta quarta-feira (14), o Inter recebe o Juventude no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 19h30min (de Brasília), em jogo atrasado da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marca o reencontro do técnico Roger Machado com seu ex-clube.

O Colorado vem de um empate nos acréscimos contra o Athletico-PR, o que deixou a equipe gaúcha na 15ª posição, com 22 pontos, apenas um acima do Corinthians, time que abre a zona de rebaixamento. Já são 12 partidas sem vencer e, em situação delicada, o triunfo é fundamental para respirar na competição.

Por outro lado, o Juventude vive uma temporada animadora. A equipe comandada por Jair Ventura chega embalada após vencer o líder Botafogo na última rodada, por 3 a 2. Além disso, vem de uma classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, eliminando o Fluminense.

