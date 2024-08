Política Lula e o presidente da Colômbia marcam nova conversa após o México abandonar diálogo sobre a Venezuela

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











A previsão é que os dois se falem por telefone. Na foto, Gustavo Petro (E) e Lula Foto: Ricardo Stuckert/PR (Foto: Ricardo Stuckert) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) deve conversar ainda nesta quarta-feira (14) com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. A previsão é que os dois se falem por telefone, antes do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, embarcar para Bogotá.

O contato ocorre após o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador anunciar que o país não vai continuar ao lado do Brasil e da Colômbia como mediador do conflito entre Nicolas Maduro e a oposição venezuelana.

Na capital colombiana, Vieira vai se encontrar com o chanceler Luis Gilberto Murillo, justamente para discutir o impasse no país vizinho. Com a saída do México do diálogo, a avaliação da diplomacia brasileira é de que Brasil e Colômbia devem ter mais coesão e acelerar para uma nova proposta.

Fontes do Itamaraty minimizaram a saída do México e disseram que não foi uma surpresa visto que nos últimos dias as autoridades mexicanas já não estavam contribuindo com o processo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-e-o-presidente-da-colombia-marcam-nova-conversa-apos-o-mexico-abandonar-dialogo-sobre-a-venezuela/

Lula e o presidente da Colômbia marcam nova conversa após o México abandonar diálogo sobre a Venezuela

2024-08-14