Grêmio Gurias Gremistas são convocadas para Seleção Brasileira Sub-17

Por Redação O Sul | 9 de março de 2024

Goleira Josi e meia Manu Borba foram convocadas para o Sul-Americano da categoria. Foto: Divulgação Goleira Josi e meia Manu Borba foram convocadas para o Sul-Americano da categoria. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

As Gurias Gremistas da categoria Sub-17 contam com mais duas atletas convocadas para a Seleção Brasileira de base. A goleira Josi e a meio-campista Manu Borba novamente foram relacionadas pela técnica Simone Jatobá, desta vez, para a disputa do Campeonato Sul-Americano da categoria, que acontece a partir desta quarta-feira (13), no Paraguai.

Na competição, o Brasil integra o Grupo B, e estreia diante da Venezuela na quinta (14). As Seleções do Peru, Colômbia e Argentina também serão as adversárias da primeira fase.

A goleira Josiane Rafaela Bencke tem 15 anos, é natural de Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul e chegou ao Grêmio em 2021 para defender a equipe Sub-14 da Escola de Futebol. Na temporada passada, esteve junto a categoria Sub-17, que conquistou o título inédito do Brasileirão. No início deste ano, já somou duas convocações para a Seleção de base, quando esteve presente em um período de treinos e no Torneio de Algarve, Portugal.

Aos 16 anos, Manu Borba tem agora sua terceira convocação para a Canarinho. Natural de Porto Alegre, a atleta iniciou sua trajetória no Tricolor na última temporada, na Escola de Futebol do Clube.

