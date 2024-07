Grêmio Gurias Gremistas se preparam para quartas de final do Brasileirão Feminino Sub-20

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Elenco enfrentará o Botafogo nesta quinta-feira, no CFT Hélio Dourado Foto: Divulgação Elenco enfrentará o Botafogo nesta quinta-feira, no CFT Hélio Dourado Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Base Feminina do Grêmio deu continuação à preparação para a fase de mata-mata do Campeonato Brasileiro Sub-20. O elenco realizou treinamentos no Complexo Esportivo da Ulbra, sede da modalidade. Após classificação na liderança do Grupo A da competição, o time enfrentará o Botafogo nesta quinta-feira (04), em Eldorado do Sul, em jogo de ida das quartas de final.

O trabalho físico começou com o preparador Matheus Soares, em dinâmicas de velocidade e agilidade. Após, as atletas realizaram trabalho ofensivo de tática individual e ajustes técnicos de último terço do campo, com dinâmicas de tabela, ultrapassagem e infiltração. Na sequência, o técnico Rubens Franco orientou atividades ofensivas de saída de bola, e de zonas de criação e definição.

“A expectativa do jogo é boa. O Botafogo é uma equipe muito bem organizada, bem encorpada, que foi a primeira colocada na outra chave. Vai ser um jogo difícil. Estamos ajustando nosso time para sermos bem ofensivos e aproveitarmos o fator casa”, declarou o treinador.

Segundo Franco, o time Tricolor possui muito potencial, com atletas vindas do Sub-17 e algumas do Sub-20 retornando de lesão. “Estamos em evolução. O fato de termos tido bons enfrentamentos na primeira fase, contra um grupo difícil, nos favorece para que cheguemos com boas condições para buscar essa vaga na semifinal”, avaliou ele.

O jogo acontece às 15h, no retorno do time ao CFT Hélio Dourado, que estava com atividades suspensas devido às enchentes. Por conta do avanço das águas, o gramado principal no Estádio Aírton Ferreira da Silva ainda precisará de mais alguns dias para total recuperação. Dessa forma, a partida será realizada com portões fechados, no campo 2, que não tem estrutura de arquibancadas para comportar torcedores.

A volta das quartas de final está marcada para o dia 17 de julho, no Estádio Ronaldo Luis Nazário de Lima, no Rio de Janeiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gurias-gremistas-se-preparam-para-quartas-de-final-do-brasileirao-feminino-sub-20/

Gurias Gremistas se preparam para quartas de final do Brasileirão Feminino Sub-20

2024-07-03