O fórum “Esteroides anabolizantes para fins estéticos: um problema de saúde pública” vai abordar o uso indevido desses produtos na próxima segunda-feira (8), às 19h, no auditório do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. As inscrições para o evento estão abertas e podem ser feitas pelo site www.cremers.org.br.

O encontro terá como palestrante o doutor em Endocrinologia Clínica e professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Clayton Macedo, e reunirá especialistas na área. Ao final do fórum, será lançada a Carta de Porto Alegre, alertando sobre o grave e crescente problema de saúde pública desencadeado pelo uso indevido destes produtos.

‘’Os danos são bem maiores do que os ganhos. Alterações psicológicas e psiquiatras, como irritabilidade, agressividade, depressão, bipolaridade e esquizofrenia são frequentes, além da dependência e síndrome de abstinência. O mau uso também compromete diversos órgãos, afetando o fígado, podendo causar enfarte e derrame, além de alterações na parte sexual’’, esclarece Macedo.

O palestrante aponta que em torno de 3,3% da população usa essas substâncias. Em academias chega a 30%, e entre fisiculturistas, mais de 90%.

O presidente do Cremers, Eduardo Neubarth Trindade, ressalta que o uso indiscriminado por homens e mulheres com finalidade estética para ganho de massa muscular tem gerado sinal de alerta na Medicina e para a saúde pública.

‘’É crucial a união de esforços para alertar sobre os riscos. Ações educativas e preventivas são essenciais para evitar diversos problemas de saúde e preservar a segurança da população’’, afirma Trindade.

Em 2023, o Conselho Federal de Medicina (CFM) proibiu a prescrição de esteroides anabolizantes para fins estéticos e de performance através da Resolução CFM 2333/23. A decisão foi tomada após sociedades médicas divulgarem uma carta conjunta demonstrando evidências científicas e os problemas de saúde relacionados ao uso indiscriminado destas substâncias. Apesar da medida, especialistas alertam para o aumento significativo de casos de complicações relacionadas ao uso de esteroides anabolizantes.

Promovido pelo Cremers, o Fórum conta com apoio da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM/RS), Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), Serviço de Endocrinologia do HCPA, Faculdade de Medicina da UFRGS e Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

