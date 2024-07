Rio Grande do Sul Badesul financia R$ 2,9 milhões para construção de Centro Administrativo Municipal de Mato Leitão

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2024

O prédio foi inaugurado no sábado (29). Foto: Ascom Badesul O prédio foi inaugurado no sábado (29). (Foto: Ascom Badesul) Foto: Ascom Badesul

O Badesul Desenvolvimento, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) do Rio Grande do Sul, concedeu financiamento de R$ 2,9 milhões para o município de Mato Leitão, localizado no Vale do Rio Pardo.

O valor é destinado para a construção do Centro Administrativo Municipal, espaço que abrigará o escritório municipal da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e as secretarias de Educação, Cultura e Desporto e da Agricultura e Meio Ambiente.

“A instituição auxilia as prefeituras a colocarem diversas ações prática, colaborando com o progresso das cidades gaúchas”, pontuou o titular da Sedec, Ernani Polo

“O Badesul segue investindo em projetos em todo o Estado, sendo um importante agente do desenvolvimento econômico do RS”, disse.

Entre os destaques do projeto arquitetônico, está a implantação de energia solar, tornando a edificação sustentável. O prédio foi inaugurado no sábado (29) e conta com área de 1,5 mil m² e dois pavimentos, além de subsolo.

2024-07-03