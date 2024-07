Rio Grande do Sul Período de pré-matrícula na rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul para este semestre se encerra no domingo

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2024

A seleção ocorre entre 19 e 22 de julho, por sorteio ou prova, dependendo da vaga desejada. Foto: Arquivo/Seduc

O prazo de pré-matrícula na rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul termina neste domingo (7). São mais de 10 mil vagas abertas para cursos técnicos, para o Curso Normal – Aproveitamento de Estudos e para o Ensino Fundamental e Médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Os interessados devem preencher a ficha de inscrição, que pode ser encontrada na aba Serviços do site da Secretaria da Educação (Seduc). Caso o responsável ou o próprio estudante maior de idade não possuam acesso à internet, poderão solicitar orientação e acesso em qualquer unidade escolar da Rede Estadual.

A seleção ocorre entre 19 e 22 de julho, por sorteio ou prova, dependendo da vaga desejada. A divulgação dos resultados deve ocorrer a partir de 30 de julho, e as informações para matrícula serão enviadas para o e-mail cadastrado no formulário de inscrição.

Critérios de classificação

Quando o número de inscritos for superior ao de vagas disponíveis, a classificação para a matrícula será realizada de acordo com os seguintes critérios:

EJA: ter 15 anos completos no dia da matrícula para Ensino Fundamental e 18 anos completos para turmas de Ensino Médio;

Curso Normal – Aproveitamento de Estudos: ingresso por sorteio, com divulgação no site da Seduc;

Educação Profissional: ingresso conforme regimento escolar, também divulgado no site da Seduc.

Efetivação da matrícula

A matrícula será efetivada de forma presencial na secretaria da unidade escolar para a qual o estudante for designado. É necessário apresentar CPF, certidão de nascimento ou carteira de identidade, comprovante de residência e, no caso de menores de 18 anos, o documento do responsável. Os estudantes também podem solicitar o uso do nome social durante a matrícula, e o edital assegura acesso e acomodação para pessoas com deficiência.

Cronograma

Inscrições: 27 de junho a 7 de julho

Sorteio ou prova para ingresso: 19 a 22 de julho

Resultados: a partir de 30 de julho

Efetivação da matrícula: 30 de julho a 2 de agosto

Início do calendário letivo: 5 de agosto.

2024-07-03