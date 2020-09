Grêmio Gurias Gremistas vencem Iranduba e somam quatro vitórias seguidas no Brasileiro

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Morgana Schuh / Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Redação Rádio Grenal | 10 de setembro de 2020

Na tarde desta quarta-feira (9), as Gurias Gremistas entraram em campo pela oitava rodada do Brasileirão A1 e venceram o Iranduba por 3 a 1, chegando à quarta vitória consecutiva no campeonato.

Em um jogo bastante disputado, o Grêmio conseguiu se impor para cima do adversário e logo aos 2 minutos, em cobrança de escanteio de Karina, Andressa Pereira subiu mais que a defesa na área e abriu o placar. Com o andar da partida, a disputa começou a se equilibrar e o Iranduba conseguiu chegar mais na área gremista. No entanto, nenhum dos clubes conseguiu finalizar efetivamente e a primeira etapa acabou com o tricolor na frente do placar.

Já no segundo tempo, as chegadas na área começaram ficaram mais constatantes, e aos 19 minutos, Ju Oliveira fez uma jogada na área e a zagueira do Iranduba colocou a mão na bola. Pênalti cobrado por Karina, no canto superior direito de Yéssica. Grêmio 2 a 0.

O tricolor ainda teve uma atleta expulsa, após Sinara colocar a mão na bola em jogada de contra-ataque e tomar o segundo cartão amarelo. Já no final da partida, aos 41 minutos, o Iranduba descontou com Luana, que venceu a marcação e encobriu a goleira Raíssa.

A partida se encaminhava para terminar 2 a 1, quando Ju Oliveira roubou a bola no campo defensivo e acionou Karina se infiltrando entre as zagueiras. A camisa 10 finalizou em cima da goleira, mas o rebote ficou com Eudimilla, que entrou na partida já na metade do segundo tempo, e que mandou para o fundo das redes, decretando o resultado final: Grêmio 3×1 Iranduba.

Com 18 pontos, as Gurias Gremistas são terceiras colocadas na tabela. A equipe viaja para São Paulo no próximo fim de semana para enfrentar o Corinthians, pela 9ª rodada da competição.

Escalação do Grêmio: Raíssa; Isa (Sinara), Andressa Pereira, Ana Alice (Bruna Flôr) e Rebeca Prado; Kika (Ju Oliveira), Pri Back, Mariza e Gisseli Mariano (Jane Tavares); Marta (Eudimilla) e Karina. Técnica: Patrícia Gusmão

Escalação do Iranduba: Yessica; Geovana, Hilary (Day), Petra, Gisele; Thais (Mayara), Nath, Daiana (Gabi) e Cinthia (Luana); Brenda e Paulinha. Técnico: João Carlos Cavalo.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio