Já o Bahia é o 13º colocado com nove pontos. O tricolor baiano vem de empate com o Inter, no Beira-Rio, e está há cinco jogos sem vencer (três empates e duas derrotas) no Campeonato Brasileiro. Nesta noite, será comandado pelo seu interino, Cláudio Prates, já que o técnico recém-anunciado, Mano Menezes ainda não deu início ao trabalho.