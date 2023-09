Esporte Gurias Gremistas vencem o Brasil de Farroupilha e seguem com 100% de aproveitamento no Gauchão

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2023

Tricolor derrotou as adversárias no Estádio das Castanheiras. (Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA)

O Grêmio segue com 100% de aproveitamento na liderança do Campeonato Gaúcho Feminino. Na manhã desse domingo (24), atuando no Estádio das Castanheiras, as Gurias Gremistas derrotaram o Brasil de Farroupilha pelo placar de 4 a 0. Os gols do triunfo foram anotados por Karla Alves, Cássia, Raquel Fernandes e Emmily Karla, na partida válida pela segunda rodada na fase dois da competição.

O duelo começou com o gramado pesado pelas chuvas dos últimos dias. Para construir boas jogadas, o caminho escolhido pelo Grêmio foi atacar pelas laterais.

A pressão e volume das atletas surtiu efeito aos 36 minutos do primeiro tempo, com Karla Alves marcando o primeiro gol. Aos 39 minutos, Rafa Levis deu lançamento preciso por sobre a defesa do Brasil, na medida para Cássia que fez o segundo gol das gremistas.

Na etapa complementar, Karla Alves fez cobrança de falta lateral da esquerda fechada na marca do pênalti. Várias jogadoras fecharam na posição e Raquel Fernandes desviou de cabeça em diagonal para vencer a arqueira e ampliar a vantagem do Grêmio em 3 a 0. Aos 42 minutos, Emmily Karla entrou rasgando e fez o quarto gol do Grêmio.

Com esta nova goleada, o Grêmio está isolado na liderança do Gauchão Feminino em sua segunda fase, com seis pontos somados em duas partidas.

Invasão no CT

Uma festa da escola de futebol do Grêmio foi invadida por um grupo de criminosos armados no sábado (23). O ambiente é localizado no bairro Cristal, na Zona Sul de Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar, os criminosos roubaram uma faixa, bandeira e renderam os seguranças para adentrar o evento, que se tratava de uma festa de franquias da escola em homenagem aos 120 anos do clube gaúcho.

Em nota, o Grêmio disse repudiar de forma veemente a invasão ocorrida neste sábado no CT do Cristal, local que abriga a nossa Escola e recebe crianças de todas as idades diariamente.

