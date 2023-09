Esporte Conheça todos os campeões da Copa do Brasil desde 1989

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2023

O time tricolor entra para a seleta lista de clubes que já conquistaram a competição nacional, fundada em 1989. (Foto: Reprodução)

O São Paulo conquistou o primeiro título de Copa do Brasil de sua história, em sua segunda final da competição. Com o troféu, além de garantir R$ 70 milhões para os cofres do clube, se classifica automaticamente à fase de grupos da Libertadores e Copa do Brasil de 2024. Também fez uma renda de R$ 24 milhões.

O time tricolor entra para a seleta lista de clubes que já conquistaram a competição nacional, fundada em 1989. Contando com o São Paulo, 17 equipes já se sagraram campeãs da Copa do Brasil. O último campeão inédito, antes dos comandados de Dorival Júnior, havia sido o Athletico-PR, em 2019, quando Tiago Nunes ainda dirigia o time.

Com seis títulos, o Cruzeiro continuará sendo o maior campeão isolado. Isto porque em segundo lugar está o Grêmio, com uma conquista a menos do que os mineiros. Palmeiras e Flamengo, com quatro títulos cada, são seguidos pelo Corinthians, com três taças. Eles completam o top 5 da competição.

Em 1989, ano em que o torneio foi fundado, o Grêmio se sagrou campeão. Na ocasião, derrotou o Sport, após empate por 0 a 0 e vitória por 2 a 1 em Porto Alegre. Agora, sem o São Paulo, outras sete equipes já foram finalistas da competição, mas nunca puderam comemorar o título. São elas: Goiás (1990), Ceará (1994), Botafogo (1999), Brasiliense (2002), Figueirense (2007), Vitória (2010) e Coritiba (2011 e 2012).

O São Paulo participou de 22 das 34 edições da Copa do Brasil. A melhor campanha do time, antes do título, havia sido em 2000, quando foi vice-campeão diante do Cruzeiro, em uma partida com sabor amargo para os tricolores. Depois de empate sem gols no Morumbi, o time paulista abriu o placar no Mineirão, no início do segundo tempo, com Marcelinho Paraíba. Porém, levou a virada aos 45 minutos da etapa final, depois de a barreira abrir em cobrança de falta de Geovanni, tirando as chances de Rogério Ceni defender a bola.

Todos os campeões da Copa do Brasil: 1989 – Grêmio; 1990 – Flamengo; 1991 – Criciúma; 1992 – Internacional; 1993 – Cruzeiro; 1994 – Grêmio; 1995 – Corinthians; 1996 – Cruzeiro; 1997 – Grêmio; 1998 – Palmeiras; 1999 – Juventude; 2000 – Cruzeiro; 2001 – Grêmio; 2002 – Corinthians; 2003 – Cruzeiro; 2004 – Santo André; 2005 – Paulista; 2006 – Flamengo; 2007 – Fluminense; 2008 – Sport; 2009 – Corinthians; 2010 – Santos; 2011 – Vasco da Gama; 2012 – Palmeiras; 2013 – Flamengo; 2014 – Atlético-MG; 2015 – Palmeiras; 2016 – Grêmio; 2017 – Cruzeiro; 2018 – Cruzeiro; 2019 – Athletico-PR; 2020 – Palmeiras; 2021 – Atlético-MG; 2022 – Flamengo; 2023 – São Paulo.

Campeões da Copa do Brasil por número de títulos: Cruzeiro (6): 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018; Grêmio (5): 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016; Flamengo (4): 1990, 2006, 2013 e 2022; Palmeiras (4): 1998, 2012, 2015 e 2020; Corinthians (3): 1995, 2002 e 2009; Atlético-MG (2): 2014 e 2021; Athletico-PR (1): 2019; Criciúma (1): 1991; Fluminense (1): 2007; Internacional (1): 1992; Juventude (1): 1999; Paulista (1): 2005; Santo André (1): 2004; Santos (1): 2010; São Paulo (1): 2023; Sport (1): 2008; Vasco (1): 2011.

2023-09-24