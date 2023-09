Esporte Tricampeão da Copa do Brasil, Dorival Júnior iguala Mano Menezes e só fica atrás de Felipão

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Técnico leva segundo título consecutivo do torneio. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O técnico Dorival Júnior se tornou o segundo tricampeão da Copa do Brasil. O título com o São Paulo foi o terceiro do treinador, o segundo consecutivo. Antes, havia erguido a taça com o Flamengo, no ano passado, e com o Santos, em 2010.

Com a nova conquista, após empate em 1 a 1 no Morumbi, ele iguala Mano Menezes, que venceu com o Corinthians em 2009 e com o Cruzeiro também de forma consecutiva, em 2017 e 2018. O líder do ranking é Felipão, com quatro títulos. Criciúma em 1991, Grêmio em 1994 e Palmeiras em 1998 e 2012.

Uma curiosidade sobre Dorival é que, assim como no São Paulo, ele também assumiu o Flamengo durante a campanha da Copa do Brasil em 2022, quando substituiu o português Paulo Sousa. No Morumbi, a diretoria optou por demitir Rogério Ceni. Dorival ultrapassou os colegas Renato Gaúcho e Levir Culpi, cada um com dois títulos cada.

Dorival fez um longo desabafo após conquistar o título da Copa do Brasil pelo São Paulo, neste domingo. Dorival falou sobre a mágoa de ser demitido do Flamengo e a forma que provou no Tricolor o seu trabalho.

“Com relação ao Flamengo foi um fim de ano diferente, porque além das alegrias pelas conquistas, só eu e minha família e amigos, entenderam toda a situação e tudo o que havia acontecido. Natural que fiquei chateado com tudo, mas não levei para o campo pessoal, jamais misturei as coisas, comecei a transferir responsabilidades. Sempre soube separar muito bem uma situação da outra, não tinha um espírito de uma revanche em nenhum sentido”, afirmou o treinador.

“Joguei contra meus ex-comandados, só fico um pouco chateado porque ganhamos aquelas competições e dizíamos que era um arroz e feijão, e que o arroz feijão e qualquer um faria igual pelo elenco do Flamengo. Um mês depois, por incrível que pareça, quando a mesma equipe não alcançava os resultados da disputa do Mundial, era uma equipe que precisava de reforços, uma equipe que tinha sido campeã da Copa do Brasil e Libertadores. Estranhei as atitudes, colocações de muitos que diziam que 30 dias antes era o melhor elenco da América e que ganharia. Foi muito estranho tudo o que aconteceu. Tentando uma desqualificação do trabalho desenvolvido”, acrescentou.

Dorival Júnior chegou ao São Paulo em abril deste ano após a demissão de Rogério Ceni e conseguiu levar o Tricolor à taça inédita da Copa do Brasil em menos de seis meses.

“Hoje eu comprovo com todo o grupo do São Paulo, todo o elenco. Para atingir o topo no futebol tem que ter comprometimento e acima de tudo dignidade para poder encontrar grandes resultados. Poucos sabem o que foi feito no São Paulo do trabalho, de poder resgatar um grupo que estava muito magoado naquele instante, mas que entendeu o recado e passou a acreditar naquilo que foi proposto e com a ajuda substancial da torcida que voltou a ser apaixonada. Conseguimos o momento que talvez seja inigualável nos últimos anos de história desse clube. Isso não tem preço, só tenho agradecer sobre aqueles que confiaram no meu trabalho”, comentou.

Veja os técnicos com mais títulos de Copa do Brasil

Luiz Felipe Scolari – 4 (Criciúma em 1991, Grêmio em 1994 e Palmeiras em 1998 e 2012)

Dorival Júnior – 32 (Santos em 2010 e Flamengo em 2022, São Paulo em 2023)

Mano Menezes – 3 (Corinthians em 2009 e Cruzeiro em 2017 e 2018)

Levir Culpi – 2 (Cruzeiro em 1996 e Atlético-MG em 2014)

Renato Gaúcho – 2 (Fluminense em 2007 e Grêmio em 2016)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/tricampeao-da-copa-do-brasil-dorival-junior-iguala-mano-menezes-e-so-fica-atras-de-felipao/

Tricampeão da Copa do Brasil, Dorival Júnior iguala Mano Menezes e só fica atrás de Felipão

2023-09-24