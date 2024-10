Economia Gusttavo Lima diz que soube de mandado de prisão quando estava nos Estados Unidos e nega que tenha fugido

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2024

Declaração foi feita durante live feita no Instagram, que contou com mais de 185 mil espectadores. (Foto: Reprodução)

Em live realizada nessa segunda-feira (30), o cantor Gusttavo Lima disse que soube de mandado de prisão contra ele no âmbito da operação que investiga lavagem de dinheiro de jogos ilegais, após chegar a Miami: “tomei um banho e recebi uma ligação”. O cantor negou que tenha fugido e explicou relação com a empresa Vai de Bet.

O sertanejo chegou a ser considerado foragido depois da publicação de uma ordem de prisão emitida pela juíza Andréa Calado da Cruz, que falou de “conivência” do artista com pessoas que eram consideradas foragidas em investigação.

O cantor realizou a live com o advogado Cláudio Bessa, e afirmou que costuma viajar para Miami, nos Estados Unidos, onde tem casa: “Eu fico entre o Brasil e EUA, e todo mundo sabe disso… e o povo ficou ‘Ah, Gusttavo Lima fugiu'”, declarou o sertanejo.

Prisão revogada

Na terça-feia (24), a prisão do cantor foi revogada pelo desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Eduardo Guilliod Maranhão, que é relator do caso.

A prisão tinha sido determinada pela juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, que chegou a citar uma viagem que o artista fez com o casal de investigados José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Truta Henriques Rocha, sócios da Vai de Bet, de Goiânia para a Grécia. Lá, Gusttavo Lima celebrou os 35 anos em super iate avaliado em quase R$ 1 bilhão.

A equipe jurídica do cantor também afirmou que a relação de Gusttavo com as empresas investigadas “era estritamente de uso de imagem e decorrente da venda de uma aeronave” e que tudo relacionado a isso “foi feito legalmente, mediante transações bancárias, declarações aos órgãos competentes”.

Conforme os advogados do sertanejo, os contratos de Gusttavo com a Vai de Bet tinham “diversas cláusulas de compliance” e foram firmados muito antes de que fosse possível se saber da existência de qualquer investigação em curso.

Indiciamento

Reportagem feita pelo Fantástico, da TV Globo, no domingo (29), revelou que Gusttavo Lima foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa no último dia 15 de setembro. Segundo o programa, agora, cabe ao Ministério Público decidir se denuncia ou não o cantor à Justiça.

Durante o cumprimento dos mandados da operação, a polícia apreendeu R$ 150 mil na sede da Balada Eventos e Produções, empresa de shows do cantor em Goiânia. Também encontrou 18 notas fiscais sequenciais, emitidas no mesmo dia e em valores fracionados por outra empresa do cantor, a GSA Empreendimentos, para a PIX365 Soluções (Vai de Bet, de acordo com a polícia), também investigada no esquema.

De acordo com a polícia, são mais de R$ 8 milhões pelo uso de imagem e voz do cantor. O dinheiro vivo apreendido e as notas fiscais são, para os investigadores, dois indícios de lavagem de dinheiro.

O Fantástico também apurou que o cantor ainda é suspeito de uma negociação irregular de duas aeronaves para empresários ligados aos jogos ilegais. Novos detalhes da investigação revelam que uma delas, um avião da Balada Eventos, foi vendida duas vezes (em um ano) para investigados na operação.

De acordo com o inquérito, o esquema funcionava assim:

* O dinheiro do jogo do bicho, de jogos de azar e de bets legalizadas iam todos para um mesmo caixa

* Lá, os valores lícitos eram misturados aos do crime

* Para dar aparência legal e voltar ao mercado limpo, o dinheiro contaminado, segundo a polícia, foi usado na negociação das aeronaves.

“É uma forma de lavagem, transitar o dinheiro através de várias pessoas físicas ou jurídicas, buscando não facilitar o rastreamento deles”, disse Renato Rocha, delegado geral da Polícia de Pernambuco ao Fantástico.

O cantor negou ser um “sócio oculto” da casa de apostas digital Vai de Bet e de todos os outros crimes pelos quais é investigado pela Polícia Civil de Pernambuco. Ele explicou que, ao invés de ser dono de 25% da empresa, ele tem direito a 25% dos ganhos da marca com o uso de seu nome e imagem.

“Meu relacionamento com os sócios da Vai de Bet é de muito profissionalismo. Meu contato com eles é 100% profissional”, afirmou Gusttavo.

O cantor também comentou sobre a viagem a Grécia e brincou ter sido um “presente de grego”, diante de toda a repercussão negativa gerada.

