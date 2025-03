Brasil Gusttavo Lima nega filiação partidária para eleições de 2026

Em nota à imprensa, Gusttavo Lima confirmou sua presença no evento de lançamento da pré-candidatura de Caiado, marcado para 4 de abril, mas ressaltou não ter "definições" sobre as eleições.(Foto: Reprodução)

Nos últimos dias, o cantor sertanejo Gusttavo Lima se viu no centro de uma polêmica envolvendo sua possível entrada na política. Rumores começaram a circular sobre uma possível filiação partidária do cantor, especialmente após o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), sugerir uma aliança de chapa com ele. No entanto, Gusttavo foi rápido em negar essas especulações, afirmando que qualquer decisão política só será tomada em 2026.

A origem dos rumores pode ser atribuída a uma declaração de Ronaldo Caiado, que, apesar de estar inelegível pela Justiça Eleitoral, planeja lançar sua pré-candidatura presidencial em abril de 2024, em Salvador. A assessoria de Gusttavo Lima, representada pela Balada Eventos, confirmou que o cantor estará presente no evento de Caiado. No entanto, enfatizou que não há definições sobre alianças partidárias ou formação de chapa no momento.

Gusttavo Lima já havia manifestado interesse em ingressar na política e concorrer à presidência da República em janeiro deste ano. Contudo, ele deixou claro que a possibilidade de uma candidatura conjunta com Ronaldo Caiado ou qualquer filiação partidária está descartada para agora, sendo uma decisão que ficará para 2026. Além de Caiado, o influenciador Pablo Marçal também demonstrou interesse em formar uma aliança com o cantor. Marçal, assim como Caiado, enfrenta inelegibilidade, mas isso não diminui seu interesse em uma possível parceria política.

“Em relação à especulação sobre uma possível filiação partidária, enfatizamos que Gusttavo Lima participará do evento em questão estritamente em apoio a Ronaldo Caiado (de quem é amigo pessoal), não havendo definições sobre esse assunto”, diz um trecho do comunicado.

Além de destacar sua amizade com Caiado, o cantor reafirmou seu apoio ao governador, mas deixou claro que qualquer decisão sobre sua entrada na política será tomada em 2026.

Na última quarta-feira, em entrevista Caiado afirmou que os dois devem ser anunciados como pré-candidatos da mesma chapa, sem definir quem ocupará a posição de cabeça de chapa ou de vice.

“Vamos sair juntos para disputar a Presidência. Em 2026, vamos decidir. No dia 4 de abril, vou receber o título de cidadão baiano e lançarei minha pré-candidatura. Gusttavo Lima estará presente, e juntos percorreremos os estados. As decisões serão tomadas no decorrer da campanha. Mas uma coisa é certa: nós andaremos juntos”, declarou o governador. As informações são dos portais Jovem Pan e O Globo.

