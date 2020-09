Geral Gwyneth Paltrow guarda seus looks mais icônicos para a filha usar em tapetes vermelhos

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Gwyneth Paltrow e a filha Apple Martin, de 16 anos. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quando Apple, filha de 16 anos de Gwyneth Paltrow, finalmente começar a frequentar tapetes vermelhos, não vai ter roupa nova, não. Em entrevista à revista “People”, a atriz contou que guarda todos os seus vestidos mais famosos para que a filha possa usar no futuro.

“Ela é muito glamourosa, de um jeito que eu não sou. É muito ligada em maquiagem, algo que não sou. Ela sabe fazer um delineado gatinho perfeitamente. Ela tem unhas de acrílico. É uma rainha da beleza”, disse a atriz, de 47 anos.”Ela adora brincar no meu closet. Eu tenho guardado tudo para ela há 15 anos. Não tudo, mas toda roupa de tapete vermelho eu guardo para ela.”

Apple é filha da atriz com o vocalista do Coldplay Chris Martin, de quem Gwyneth é separada desde meados de 2014. Desde 2019, está casada com o produtor Brad Falchuk. Apple tem um Instagram privado, mas, de vez em quando, aparece nas postagens da mãe.

Centro das atenções

Gwyneth Paltrow pode estar sempre sob os holofotes – mas ela não quer que seus dois filhos adolescentes também estejam no centro das atenções do público e da mídia.

Em entrevista ao podcast Literally! With Rob Lowe, em julho, a atriz de ‘Shakespeare Apaixonado’ disse que limita o uso que Apple e Moses (14) fazem das redes sociais. “Não os deixo se exporem em nenhuma rede social ou nada do tipo. Tento deixá-los longe da atenção do público o máximo possível”, ela contou.

Paltrow disse que hoje em dia, a maioria das crianças e dos adolescentes querem ter contas nas redes sociais ou mesmo fazer um canal no YouTube; porém, seus filhos entendem as regras impostas a eles.

“Como mãe, você pensa: ‘tudo que posso fazer por estas crianças é ensiná-las a saber o que é certo e o que é errado, e ensinar o que é trabalho”, considerou a atriz.

Filha da atriz Blythe Danner e do diretor Bruce Paltrow, Gwyneth Paltrow também confessou que se preocupa com a “vantagem” que filhos de pais famosos podem ter em Hollywood. “É por isso que acho que é tão importante… Criar um filho que tem ética de trabalho, um filho cujos valores estão alinhados com os seus ou com a própria concepção que ele tem sobre quem ele é”, disse. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral