Brasil As vantagens das casas de apostas que aceitam PIX

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2023

Veja quais as principais vantagens que você pode estar perdendo por não utilizar uma casa de apostas que aceita PIX Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Um dos principais problemas apontados pelos apostadores com anos de experiência neste mercado, era a baixa acessibilidade em métodos de pagamento oferecidos. Isso acontecia, pois, a grande maioria das casas de apostas operando em solo brasileiro era estrangeira, adaptando suas plataformas o mínimo possível para aproveitar o nosso mercado crescente.

Felizmente, este cenário já é passado, e agora nós temos uma gama enorme de casas de apostas com opções acessíveis em métodos de pagamento para os apostadores brasileiros. O método mais cobiçado é o PIX e o mercado já conta com diversas casas de apostas que aceitam pix com diversas outras vantagens que podem auxiliar o apostador em sua jornada.

Se você ainda não se cadastrou em uma casa de apostas segura e confiável que oferece o PIX como um de seus métodos de pagamento, separamos aqui neste artigo um apanhado com as principais vantagens que você pode estar perdendo e que servirão como motivo para que você encontre uma destas plataformas ainda hoje.

Principais vantagens em casas de apostas com PIX

O PIX é o método de pagamento mais utilizado no Brasil, e esta popularidade tem os seus motivos. Para começar, este é um método simples e prático em sua utilização, não apresenta nenhuma taxa e/ou tarifa em grande parte das operações que faz e ainda efetiva transações em poucos segundos, trazendo agilidade para os seus usuários.

Além disso, é um método de pagamento que foi criado pelo Banco Central do Brasil, por isso, é completamente confiável e seguro utilizá-lo. Em casas de apostas, o PIX está sendo, cada vez mais, incluído entre as opções em métodos de pagamento, já que as plataformas já perceberam que este é um método muito simples e prático em nosso país que pode trazer novos usuários para o site.

E, as principais vantagens que o apostador consegue ter ao optar por uma casa de apostas que aceita PIX são:

Nada de taxas e/ou tarifas

O PIX é conhecido por ser gratuito em grande parte das transações em que atua. Existem tarifas que podem ser aplicadas, mas são válidas apenas para pessoas jurídicas com valores mais altos. Em geral, o apostador que for pessoa física e não estiver investindo altas quantias em apostas esportivas pode ficar tranquilo, já que todas as transações que fizer utilizando o PIX não terão taxas.

Desta forma, o dinheiro do apostador não é diluído antes de chegar em suas mãos no saque ou diminuídos antes mesmo de serem utilizados como investimento no momento do depósito.

Transferências feitas instantaneamente

Um dos principais problemas enfrentados pelos apostadores nas plataformas é a demora para que os seus depósitos e saques sejam efetivados, e isso pode atrasar e atrapalhar a vida do apostador. Com o PIX, o usuário pode ter os seus depósitos efetivados em poucos segundos em sua conta de apostas, e os saques podem ser efetivados em poucos segundos após a aprovação da casa de apostas.

Desta forma, o apostador ganha agilidade para aplicar as suas estratégias e ter o seu investimento rapidamente aplicado ou retirado da plataforma, se preferir.

Fácil utilização

O PIX está integrado a diversas instituições bancárias e carteiras digitais, o usuário precisa apenas criar uma chave para que a conta destino seja identificada corretamente e para fazer saques, basta inserir a chave da conta destino ou ler o código QR que leva à chave.

É um sistema simples e muito prático que não leva mais do que alguns segundos para fazer uma transação completa, economizando o tempo e, consequentemente, o dinheiro do apostador.

Concluindo

O PIX é, sem dúvidas, o método de pagamento mais eficiente e vantajoso para se utilizar em apostas esportivas. Se você ainda não se inscreveu em um site de apostas que o aceita, faça isso ainda hoje.

2023-08-29